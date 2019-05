4 strategie transformacji cyfrowej

W badaniu przeprowadzonym przez Gartner wśród CMO (Dyrektorzy Marketingu), 98% respondentów potwierdziło, że świat online i offline jest dziś nierozłączny w biznesie. Dla menagerów IT i marketingu łączenie się świata wirtualnego i rzeczywistego stało się koniecznością. Żeby osiągnąć korzyści z technologii cyfrowej, ważne jest przedefiniowanie procesów biznesowych, prowadzące do transformacji cyfrowej całej firmy. Dzięki transformacji cyfrowej klienci i firmy będą mogli wchodzić ze sobą w interakcje na jeszcze wyższym poziomie.

Badania dotyczące rewolucji technologicznej jasno wskazują, że transformacja cyfrowa będzie wpływała na całe społeczeństwo, a już dzisiaj coraz trudniej pominąć ją w firmach. Średnia długość życia firm (z indeksu największych spółek giełdowych Standard&Poor 500) przed rewolucją technologiczną wynosiła 67 lat. Dzisiaj to zaledwie 15 lat. Raport Global Center for Digital Business Transformation jasno pokazuje, że w ciągu następnych pięciu lat cztery z dziesięciu firm mogą zniknąć z rynku ze względu na zbyt późne wprowadzenie rozwiązań cyfrowych. Wniosek jest jasny: firmy, które nie wykorzystują nowych możliwości, jakie wprowadza technologia cyfrowa, są eliminowane przez rynek.

Digital experience jako przewaga konkurencyjna

Global Web Index pokazuje, że 91% osób korzysta z urządzeń mobilnych surfując po internecie. Użytkownicy oczekują, że korzystanie z mobilnych rozwiązań będzie szybkie, niewymagające ich wysiłku i intuicyjne. Myślenie cyfrowe jest więc dzisiaj czymś więcej niż tylko trendem: to długoterminowa strategia innowacji, pozwalającą prowadzić biznes tak, aby doświadczenie klienta z marką było coraz lepsze. Niezbędne staje się analizowanie doświadczenia klientów z perspektywy cyfrowej. W jaki sposób klienci mogą najlepiej wykorzystać produkt lub usługę za pośrednictwem sieci i urządzeń mobilnych? Projektując wyjątkowe doświadczenie klienta, firmy mają szansę odróżnić się od innych marek. Strategia zorientowana na klienta i oparta na solidnych podstawach technologia cyfrowa, to podstawa, żeby zbudować przewagę konkurencyjną.

4 strategie, które pomogą poprawić digital experience

1. POZNAJ ODBIORCÓW DOCELOWYCH

Firmy, chcąc przetrwać na rynku, powinny badać i analizować zwyczaje społeczne i kulturowe, opinie i pozostałe aspekty, które pozwolą na zdefiniowanie różnych grup odbiorców. Dzięki dobrej znajomości profili użytkowników, firmy mogą projektować doświadczenia spersonalizowane pod konkretne grupy docelowe.

Pięć kroków:

1. Zidentyfikuj

Określ najważniejsze atrybuty, które definiują profil użytkownika i odróżniają go od innych użytkowników.

2. Policz

Ustal minimalną liczbę użytkowników, których można przypisać do jednego segmentu.

3. Opisz

Opisz interesujące szczegóły dotyczące użytkowników, takie jak stanowisko, cele, wyzwania, czy też demografia.

4. Sprawdź

Zatwierdź docelowych użytkowników i przypisane im segmenty, dopasowując ich do swoich celów biznesowych.

5. Włącz

Przypisane atrybuty powinny być widoczne, a także przywoływane podczas projektowania strategii i inicjatyw w całej firmie.

2. ZOPTYMALIZUJ ŚCIEŻKĘ UŻYTKOWNIKA

Podstawą cyfrowej transformacji jest zrozumienie ścieżki, którą muszą przejść użytkownicy, aby dotrzeć do treści których poszukują. Zrozumienie czyjegoś doświadczenia i trasy, jaką przebywa może zdefiniować strategię cyfrową, a także pomóc w odkryciu obszarów wymagających poprawy. Ważne z punktu widzenia firmy jest dostrzeżenie tzw. mikro-momentów (https://www.thinkwithgoogle.com/micromoments/intro.html). To dzięki mikro-momentom użytkownik zdradza swoje plany i potrzeby. To chwile, kiedy może się ujawnić „ten” zamiar – potrzeba skorzystania z oferty, czasami nawet jeszcze nieuświadomiona. Jeśli firma może zidentyfikować te możliwości i zaoferuje swój produkt w odpowiednim momencie, aby wypełnić potrzebę użytkownika, z większym prawdopodobieństwem osiągnie sukces.

Ponadto konieczne jest testowanie ścieżki, którą odbywają użytkownicy. Jakie formy mają najlepsze współczynniki konwersji? Jakie banery lub obrazy mają większą popularność wśród klientów? Jakie są trzy najpopularniejsze kroki poprzedzające zakup? Zrozumienie każdego kroku typowego klienta to niezbędny element wdrożenia zwycięskiej strategii cyfrowej w „Erze klienta”.

3. SPÓJNE DOŚWIADCZENIE NA WIELU KANAŁACH

Wyobraźmy sobie sytuację, że klient utworzy spersonalizowaną listę życzeń w przeglądarce komputerowej. Jego oczekiwaniem będzie, że tą samą listę będzie mógł otworzyć również

w swoim smartfonie. Umożliwienie klientom dostępu do marki na dowolnym kanale przy jednoczesnym zachowaniu konsekwencji i spersonalizowanego doświadczenia są kluczowym wyzwaniem dla firm. Harvard Business Review porównuje cyfrowe doświadczenie do patrzenia na mozaikę. Wszystkie punkty muszą być spójne. Gdy klienci mają negatywne doświadczenia na jednym kanale, mogą budować negatywny wizerunek całej marki. W dzisiejszym świecie bardzo trudno jest kontrolować, gdzie i jak klienci będą się z nimi kontaktować. Każdy kanał musi być więc dostosowany do potrzeb klientów. Optymalizacja treści do różnych rozmiarów ekranu to nie wszystko. Kluczem jest budowa spójnego cyfrowego doświadczenia.

4. ZACHOWANIE SYNERGII WEWNĄTRZ FIRMY

Ostatnie badania przeprowadzone przez Enterprise Management Associates (EMA) pokazują, że zarówno biznes, jak i IT dostrzegają istotny wpływ nowej technologii cyfrowej na funkcjonowanie firmy. Dobre doświadczenia klientów sprawiają, że stają się oni promotorami marki. Żeby jednak doświadczenia użytkowników były pozytywne, niezbędna jest pełna synergia pomiędzy działami IT i biznesowymi. Zwłaszcza w przypadku wielu kanałów dotarcia do użytkowników, niezbędne jest ich budowanie, tak aby wewnętrzne systemy były do siebie dopasowane. Tylko dzięki wewnętrznej współpracy możliwe jest ostateczne osiągnięcie doświadczenia niezawodności oferowanego produktu lub usługi.

Jak rozwiązania digital experience mogą pomóc?

Transformacja cyfrowa jest bezpośrednio związana z tworzeniem nowych modeli biznesowych i dobrze przemyślanej interakcji z klientami. Platforma Digital Experience pozwala firmom odpowiedzieć na wyzwania, takie jak:

• Monitorowanie każdej interakcji klientów z marką.

• Zapewnienie jednego spojrzenia na cały „cykl życia klienta”.

• Zarządzanie doświadczeniami użytkowników z firmą.

• Integracja różnych systemów w jedną platformę