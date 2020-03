Koronawirus. Czy każdy biznes można prowadzić online?

Weźmy dla przykładu kilka różnych branż, żeby lepiej zobrazować możliwość prowadzenia biznesu online.

Branża gastronomiczna – restauracje, stołówki

Całość działalności restauracji prowadzona jest w oparciu o bieżące dostawy produktów (warzyw, owoców i półproduktów). Posiłki przygotowane są na miejscu przez szefów kuchni. Wszystko opiera się o klientów, którzy odwiedzają restaurację. Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie możemy wychodzić z domu? Jak restauratorzy mogą poradzić sobie z brakiem klientów, a co za tym idzie brakiem przychodów? Skoro taka sytuacja dotyczy całego społeczeństwo to również nasi dostawcy nie mogą dostarczać nam towaru. W związku z tym koszty nieco spadną, ale nie za dużo, ponieważ pozostają cały czas koszty stałe, które czy zarabiamy czy nie należy ponieść. Propozycją na czas braku aktywności restauracji może być przeniesienie gotowania do Internetu. Być może niektórym może wydać się do dziwne, ale nie każdy potrafi gotować. Może ten czas szefowie kuchni zechcą wykorzystać na nagranie filmów jak gotować zdrowo, szybko i z dostępnych w domu produktów. Pamiętajcie, to tylko propozycja przykładowego rozwiązania.

Branża modowa – sklepy odzieżowe, projektanci mody, osobiste stylistki

W dzisiejszej rozmowie z jedną z bohaterek mojej książki Olą Świąder wpadłyśmy na pomysł jak branża modowa może sobie poradzić w trudnym czasie braku spotkań osobistych. Ola jest osobistą stylistką i brafitterką. Większość swoich usług prowadzi w realu, jednak teraz skupiła się na konsultacjach online. Przegląd szafy przez Skype to bardzo dobre rozwiązanie. Analiza kolorystyczna może zostać zrobiona na kartach kolorystycznych, które są elektroniczne i gdzie po wgraniu zdjęcia możemy dopasować odpowiedni typ kolorystyczny. Projektanci mody wykorzystują ten czas na tworzenie nowych stylizacji i kolekcji. Jeśli nie teraz, to kiedy? To czas twórczego myślenia. Sklepy odzieżowe, które posiadają asortyment na stanie mogę sprzedawać go w Internecie, nawet jeśli nie mają swoich sklepów online. Jest wiele miejsc w sieci, gdzie można dokonywać transakcji. Odbiór i dostawa oczywiście w terminie, kiedy będzie możliwość wysyłki. Myślę, że każdy klient to zrozumie.

Co zrobić, żeby przetrwać trudniejsze momenty w prowadzeniu działalności?

Nie ma takiej branży, w której możemy powiedzieć, że jest najtrudniej. Każdy, kto prowadzi własną firmę zostaje dotknięty w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Branża budowlana – składy budowlane, deweloperzy, remonty

Rozpoczęta budowa domu i co dalej? Wszystko zależy od tego czy budujemy sami, czy korzystamy z firm budowlanych. Obecna sytuacja zakazuje skupisk ludzi, w celu ograniczenia ilości przypadków zakażenia. To co może zostać zrobione i nie wymaga dużej ilości ludzi, to jest możliwe do zrobienia. Znajomy, który posiada firmę remontowo-budowlaną powiedział, że płytki w łazience klienci nadal chcą, żeby im wykonywać. Decyzja o tym, czy to zrobię zależy już tylko ode mnie. Natomiast czas przestoju wykorzystuję na przejrzenie swoich realizacji, uporządkowanie ich i umieszczenie na moim profilu w mediach społecznościowych. To dobry czas na promocję siebie i swoich usług. I ja się z nim zgadzam. Jak mówi Ilona Adamska w mojej książce: