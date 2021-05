Czy usługi zdalnej weryfikacji są niezawodne i wydajne?

W momencie powstania, usługi weryfikacji tożsamości polegały głównie na analizie fotokopii dokumentu i automatycznej kontroli w celu potwierdzenia jego autentyczności. Co się zmieniło przez lata i jak ten proces dziś wygląda?

Co wpływa na weryfikację tożsamości?

Cyfrowa rewolucja przyspieszona przez pandemię COVID-19 i kryzys zdrowotny oraz najnowsze dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu to czynniki mające wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na zaufane usługi w zakresie weryfikacji tożsamości online. W świecie cyfrowym usługi te stają się tym, czym do tej pory był nasz fizyczny dokument tożsamości.

Jesteśmy obecnie świadkami i uczestnikami procesu transformacji cyfrowej. Gospodarka cyfrowa wpływa na nowe obszary. W ostatnich latach fintechy zrewolucjonizowały rynek płatności i cały sektor bankowy. Dzięki rozwojowi urządzeń mobilnych zapewniły one nowe rozwiązania, wygodniejsze i przyjaźniejsze dla klienta, jak w pełni cyfrowe banki, płatności mobilne, transfery pieniężne, czy agregacja kont bankowych.

Nowe wymagania dla rynku

Fala innowacji dosięgnęła również obszaru identyfikacji tożsamości, a wraz z nią pojawiły się nowe wyzwania dotyczące weryfikacji w środowisku zdalnym. Wymusiło to na dostawcach dostosowanie usług do nowych wymagań rynku. Do tej pory weryfikacja tożsamości klientów końcowych odbywała się manualnie, poprzez sprawdzanie dokumentów tożsamości wydawanych przez podmioty rządowe. Jednak cyfryzacja gospodarki, pandemia i jej skutki doprowadziły do rozwoju nowych rozwiązań. Systemy do zdalnej identyfikacji tożsamości nie są już luksusem, a absolutną koniecznością dla firm przechodzących przez proces transformacji. Firmy muszą wciąż się zmieniać, aby sprostać nowym oczekiwaniom.

Ewolucja procesu identyfikacji tożsamości

W momencie powstania, usługi weryfikacji tożsamości polegały głównie na analizie fotokopii dokumentu i automatycznej kontroli w celu potwierdzenia jego autentyczności. Na początku proces ten wykonywano ręcznie, stopniowo jednak automatyzowano go i w raz z upływem czasu dodano nowe zabezpieczenia. Na przykład weryfikacja dokumentu tożsamości wyłącznie na podstawie MRZ została później uzupełniona o weryfikację za pomocą światła widzialnego i poprzez krzyżowe porównanie informacji, co umożliwiło sprawdzenie integralności danych dostępnych na dokumencie i jego autentyczności. Jednak to wciąż fizyczne zatwierdzenie przez pracownika było podstawą weryfikacji, a wspomniane rozwiązania stanowiły dodatkowy element.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii cyfrowych, proces identyfikacji tożsamości został wprowadzony w usługach online. Zdalną wymianę informacji uregulowano przez szereg mechanizmów, zaostrzono również obowiązki nałożone na regulowane podmioty, jak banki, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - usługi zdalnej weryfikacji tożsamości okazały się więc niezbędne by sprostać wszelkim wymaganiom.

KNF i weryfikacja tożsamości

Komisja Nadzoru Finansowego narzuca obowiązki, które podmioty muszą spełnić w procesie uwierzytelniania klienta na odległość, jednym z nich jest weryfikacja tożsamości na podstawie cech biometrycznych, co umożliwiają nowoczesne rozwiązania.

Pojawia się jednak pytanie, jak mieć pewność, że usługi zdalnej weryfikacji są niezawodne i wydajne, szczególnie w porównaniu z bezpośrednią weryfikacją w siedzibie firmy czy instytucji.

Uregulowany rynek

Czwarta Dyrektywa AML, nakładając na podmioty dokonujące transferu środków, w szczególności instytucje finansowe, obowiązek sprawdzania dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość, spowodowała, że do wyspecjalizowanych firm zaczęło wpływać coraz więcej zapytań. Piąta Dyrektywa AML położyła dodatkowy nacisk na proces KYC (Know Your Customer).

Zmieniające się ryzyka, rozwój regulacji i rosnąca liczba podmiotów obowiązanych zrodziły konieczność stworzenia wiarygodnych i solidnych usług weryfikacji tożsamości. Celem Unii Europejskiej jest ujednolicenie wymagań, które obejmować będą wszystkich europejskich dostawców tego typu usług. Francja jako pierwsza wprowadziła w marcu tego roku referencyjny system wymagań dla wszystkich dostawców usług zdalnej weryfikacji tożsamości, zwany PVID. Tym samym rozpoczęła nowy trend, który krok po kroku będzie obejmował inne państwa.

Opracowane przez francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI) repozytorium obejmuje krajowych dostawców usług KYC. Porusza również kwestie zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie tego typu usług. Wiąże ono przede wszystkim banki i instytucje finansowe, ale także sektor gier hazardowych online, telekomunikacyjny oraz usługi zaufania regulowane przez rozporządzenie eIDAS.

Ponadto Agencja wprowadziła proces certyfikacji PVID. Będzie on przyznawany organizacjom, które są w stanie wykazać skuteczność swoich usług w zakresie identyfikacji tożsamości cyfrowej, zarówno, jeżeli chodzi o niezawodność, jak i wydajność. W repozytorium oprócz definicji i opisu usługi zdalnej weryfikacji, wyszczególnione zostały metody oceny oraz zakres kwalifikacji i certyfikacji dostawców zdalnej weryfikacji tożsamości właśnie. Oczywiście zawiera ono również wymagania, jakie musi spełnić usługodawca.

To krok naprzód dla rynku weryfikacji tożsamości. Jednak dostawcy będą musieli zaproponować nowe sposoby kontroli, jak na przykład weryfikację przeprowadzaną na podstawie nagrania wideo dokumentu tożsamości, co daje możliwość sprawdzenia elementów bezpieczeństwa niewidocznych na statycznym ujęciu, na przykład hologramów. W tym zakresie również przepisy przyczyniają się do ciągłego doskonalenia usług weryfikacji tożsamości cyfrowej w celu zwalczania oszustw.

Im więcej zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i terroryzmem będzie dotykać firmy i społeczeństwo, tym więcej powstanie dyrektyw regulujących transfery pieniężne i obszar weryfikacji tożsamości. Bezpośrednio wpłynie to na powiązane usługi, które będą musiały być coraz skuteczniejsze. Tylko w ten sposób obywatele mogą się czuć bezpieczniej.

Co dalej?

Szósta Dyrektywa, która weszła w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej 3 grudnia 2020 r. i musi zostać wdrożona przez instytucje finansowe do dnia 3 czerwca 2021 r., poszerza zagadnienie karania oszustw dotyczących tożsamości.

Jaka jest przyszłość weryfikacji tożsamości cyfrowej? W ciągu najbliższych kilku lat powinna nastąpić głęboka przemiana: przejście od weryfikacji tożsamości przez każdego usługodawcę do jednakowego procesu, identycznego dla wszystkich usługodawców. To oznaczać będzie prawdziwą cyfrową tożsamość.

Ariadnext

