Branża cateringowa ma rozwiązania dla sektora high-tech

Innowacje i wzrosty synonimem branży

Gastronomia, transport, lotnictwo - wszystkie sektory nastawione na usługi i mobilność zderzyły się z twardą rzeczywistością obostrzeń covidowych. Lockdown wyraźnie wpłynął na branże, które do tej pory uznawane były za fundament krajowej gospodarki, jednak z drugiej strony powszechna izolacja była punktem zwrotnym dla przedsiębiorstw do tej pory pozostających w cieniu biznesu stacjonarnego.

W tej kategorii badacze z Polskiego Funduszu Rozwoju wymieniają m.in. młode firmy z branży digital marketingowej, EdTech, usługi streamingowe, branżę medyczną czy właśnie e-grocery. Według analityków z Eurostatu, dynamika wzrostu krajowego sektora tylko w latach 2010–2017 szacowana była na 34,4 proc. Jest to skok z poziomu 141,1 mld zł całkowitej wartości do 224,67 mld zł. Dobrą passę miał przerwać powszechny lockdown – na szczęście, nie dla wszystkich.





Głęboki kryzys gastronomii wydaje się omijać najmocniejszych graczy z branży cateringowej. Według wyliczeń opublikowanych w raporcie “Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020”, w 2020 roku spółka odnotowała wzrosty sprzedaży na poziomie 80 proc. Co więcej, firma jako pierwszy w kraju catering rusza z możliwością płatności ratalnej.

Catering ramię w ramię z AI

System płatności ratalnej został oparty na rozwiązaniu LoanByLink katowickiego fintechu Provema. To kolejny przykład uniwersalnego wykorzystania algorytmów spółki, który wcześniej był wykorzystywany m.in. w określaniu ryzyka kredytowego, czy sprawnego przekształcania witryny internetowej w pełnoprawny sklep e-commerce. Co ważne, to nie koniec planów łączenia świata AI z mobilną gastronomią.

– Algorytmy nie są zarezerwowane wyłącznie dla przedstawicieli branży technologicznej. Rozwiązania oparte na AI mają na tyle duży potencjał, że firmy z tak wydawałoby się odległego bieguna, jak catering, powinny wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Dynamiczna digilitazycja usług staje się punktem obowiązkowym większości biznesów. Ostatnie decyzje naszego partnera mogą być początkiem całkowicie nowego rozdania na krajowej scenie – wyjaśnia Bartosz Tomczyk, Przewodniczący Zarządu fintechu Provema.

Obiecująca współpraca obejmuje także automatyzację systemu zamówień i dystrybucji zestawów, co w znacznym stopniu usprawnia cały proces obsługi abonentów. Ponadto, algorytmy sztucznej inteligencji mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapowiadanym przez firmy projekcie wspólnej aplikacji do zamawiania diety pudełkowej. Już teraz pomysłodawcy rozwiązania mówią o rewolucji na skalę całej branży cateringowej.

