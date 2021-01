Technologie bankowości cyfrowej - kto może z nich skorzystać?

Jakie są technologie bankowości cyfrowej?

Technologie bankowości cyfrowej to m.in.:

sztuczna inteligencja,

machine learning,

analityka,

oprogramowanie do zarządzania finansami osobistymi,

internet rzeczy (IoT),

voice banking i innowacje wprowadzane przez fintechy

Jest to bankowość, do której konsument ma dostęp przy okazji korzystania z innych urządzeń.





Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Jak korzystać z bankowości cyfrowej?

Prosty obsługa przez komendy głosowe sprawia, że płatności wymagają coraz mniej wysiłku, wystarczy jedno dotknięcie potwierdzające transakcje. Sztuczna inteligencja przypomina o cyklicznych zakupach i wykonuje transakcje rekurencyjne, a klient otrzymuje pożyczkę lub zniżkę na ubezpieczenie w momencie, w którym ich potrzebuje. Granice dostępności i swoboda bankowania są cały czas przesuwane wraz z rozwojem technologii.

Za kilka lat bankowość będzie w pełni osadzona w codziennych czynnościach. Transformacja nie wydarzy się z dnia na dzień, jej pierwsze zarysy widzimy już teraz. Dotyczy to wielu obszarów, które będą tworzyć invisible banking.

Co to jest internet rzeczy (IoT)?

Internet rzeczy od dawna był opisywany jako kolejny przełom technologiczny, choć w praktyce nie wszystkie projekty udało się zrealizować, np. Google Glass, które nie spełniły oczekiwań użytkowników. Wydaje się jednak, że technologiczni giganci wracają do zalążków koncepcji. Amazon wprowadził na rynek własną wersję okularów czy inteligentny pierścień Echo Loop, które obsługują i są kompatybilne z wieloma urządzeniami i technologiami mającymi dostęp do Alexy, w tym do bankowości.

Według Accenture, płatności całkowicie odejdą od kart i telefonów na rzecz inteligentnych akcesoriów i biometrii do 2025 r. Płatności zegarkiem, spinką do mankietów czy pierścionkiem są już rzeczywistością. Tradycyjna bankowość transakcyjna zniknie.

Na rynku pojawiają się startupy, które tworzą oprogramowanie umożliwiające inteligentnym urządzeniom dokonywanie autonomicznych i rekurencyjnych płatności w imieniu użytkownika. Inteligentna lodówka czy butelka, która dzięki inteligentnym czujnikom sama dokonuje zamówienia produktów i dokonuje rekurencyjnych płatności.

Dobrym, działającym przykładem jest system transportu publicznego w Holandii, który wykorzystuje technologię niewidocznych biletów. System wie na którym przystanku wsiadł podróżny, ile przystanków przejechał i gdzie wysiadł, na tej podstawie naliczana jest opłata - autonomicznie.

Jak działa voice banking?

W niedługiej przyszłości technologie pozwalające na dokonywanie płatności, ubieganie się o pożyczki czy inne czynności bankowe będą coraz częściej wykonywane przez komendy głosowe, czyli rozmowę z Siri, Alexą lub inną aplikacją samochodową lub telefoniczną.

Cyfrowy asystent pomaga nam już w uzyskaniu bieżących wiadomości, uzyskaniu informacji o najbliższym bankomacie, czy pokierowaniu nas do najbliższej apteki. Voice banking jest kolejnym etapem ewolucji bankowości. Dostawcy wirtualnych asystentów wykazali chęć współpracy i pod koniec grudnia 2020 r. Amazon, Apple, Google i Zigbee Alliance utworzyły grupę roboczą w celu opracowania otwartego standardu dla inteligentnych urządzeń domowych.

Ten rodzaj bankowości, zarządzany przez Alexę, Google Home, Siri, został też określony jako „bankowość bioniczną” (z ang. bionic banking). Bankowość za pośrednictwem takich urządzeń i technologii wyręcza i ułatwia bankowość, jednak stawia też wysokie wymagania i wyzwania. Użytkownicy stają się bardziej zależni od technologii dlatego wszystkie funkcje muszą działać niezawodnie i zapewniać najwyższą obsługę klienta i bezpieczeństwo. Technologie są samowystarczalne do momentu wystąpienia problemu, użytkownicy nadal wolą rozwiązywać reklamacje z pracownikiem a nie z botem, a przerwy w działaniu systemu bankowości muszą być szybko naprawione przez obsługę banku.

Kim są wirtualni asystenci?

Dzisiejsza bankowość nie jest już fizycznym miejscem, do którego udajemy się w celu załatwienia bieżących spraw, a usługą, do której mamy dostęp - tu i teraz, z poziomy każdego urządzenia podłączonego do sieci. Po otwarciu konta nie ma potrzeby wizyt w oddziale, ponieważ takie funkcje jak wpłaty, pożyczki, płatności i przelewy można wykonywać bez osobistej interakcji za pośrednictwem urządzeń mobilnych i podpisać elektronicznie. Aleksander Majchrzak, Prezes Wealthon, lendtechu B2B, podkreśla, że technologie cyfrowe i zaawansowana analityka są składowymi, jakie tworzą invisible banking, a samo doświadczenie jest wspierane sztuczną inteligencją (AI), machine learning. Już na chwilę obecną wirtualni asystenci są integralną częścią codziennego życia konsumentów fintechów i części instytucji bankowych.

Majchrzak dodaje, że przez lata banki i fintechy były odbierane przez rynek jako konkurencyjne organizacje, które równolegle zabiegają o atencję tej samej grupy odbiorców. Dotyczyło to zarówno kwestii kontroli i bezpieczeństwa danych, jak również oferowania konkretnych rozwiązań finansowych dla klientów indywidualnych i firm. Jednak w rzeczywistości banki i fintech uzupełniają się i dopełniają pod wieloma względami: prawnym, technologicznym, jak i szybkością reakcji na zmiany.

Niewidoczna bankowość

W ostatnich latach słyszymy o licznych zmianach i ulepszeniach z zastosowaniem najnowszych technologii. Jednak w centrum zainteresowania do tej pory była bankowość indywidualna, która stworzyła innowacyjne rozwiązania na skalę światową, np. BLIK. COVID-19 obnażył te niedociągnięcia i brak systemowych rozwiązań w bankowości biznesowej i korporacyjnej. Majchrzak dodaje, że do tej pory ten obszar był głównie adresowany przez fintechy, które przecierały drogę systemowym zmianom. Oferowane przez nie technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe zapewniają bezpieczne usługi w połączeniu z szybkim dostępem do finansowania biznesowego i integracją działań księgowych. Niewidzialny bank rozszerza zasięg rozwiązań bankowych poza własne kanały i technologie, włączając je do codziennych funkcji zarządzania finansami. W ten sposób zacierają się granice pomiędzy usługami bankowymi a działami księgowymi.

Według raportu opublikowanego przez KPMG, technologie takie jak Siri, Alexa czy Viv umożliwią jeszcze większe zmiany w bankach i bankowości do 2030 roku. Zamiast ukrywać się w aplikacjach, bankowość stanie się całkowicie niewidoczna z perspektywy konsumentów.

Dzięki ulepszeniom w zakresie zaawansowanej analizy danych, sztucznej inteligencji (AI), urządzeń sterowanych głosem, interfejsu programowania aplikacji (API) i technologii chmury, invisible banking będzie w stanie bezproblemowo zintegrować się z codziennym życiem konsumenta. Będąc ostatecznie dostępnymi „poza urządzeniem”, technologie te umożliwią konsumentom dostęp do bankowości, handlu, codziennych informacji i podejmowania decyzji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku jako wirtualny, osobisty cyfrowy konsjerż.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA