Połowa firm upadnie, jeżeli nie podda się cyfryzacji

Co druga firma upadnie

Takie jest nadrzędny wniosek z najnowszej publikacji firmy KONG – 2021 Digital Innovation Benchmark, która dowodzi, że ponad połowa przedsiębiorstw (51%) z Europy oraz USA jest przekonana, że przetrwa maksymalnie 3 lata zanim straci cały rynkowy udział na rzecz konkurencji bądź zostanie przejęta przez większą organizację o ile nie nadąży za zmianami w obszarze cyfryzacji. Przed rokiem podobnego zdania było dużo mniej, bo 37% respondentów.

Jakie są bariery wejścia do cyfryzacji?

Opracowanie firmy KONG wskazuje również na największe przeszkody, których „przeskoczenie” przez przedsiębiorstwa stanowi dziś pewien problem i ogranicza tempo wdrażania cyfrowych rozwiązań. Trzy najczęściej wskazywane przez firmy zaproszone do badania to złożoność obsługi wielu różnych narzędzi technologicznych, bazowanie na dotychczas posiadanych systemach i zasobach – głównie ulokowanych in-house – oraz brak automatyzacji obsługi procesów IT, powodujący konieczność powtarzania przez personel tych samych, żmudnych i powtarzalnych czynności.

- Paradoksalnie, najbardziej problematyczne przeszkody w implementacji cyfrowych rozwiązań są de facto możliwe do zwalczenia właśnie poprzez stopniowe przechodzenie na zarządzanie firmą przez usługi chmurowe, stanowiące główny filar digitalizacji. Wciąż jednak we znaki dają się przyzwyczajenia czy wola dalszego użytkowania zasobów i środowisk IT posiadanych wewnątrz organizacji – tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud.

- Ze zrealizowanego przez nas w Polsce oraz w krajach regionu CEE (Czechy i Węgry) badania wynika, że do barier należy dołożyć także procedury i regulacje, które hamują postępy w cyfryzacji. Wiele wskazuje jednak na to, że akurat ten problem będzie udawało się systematycznie zwalczać, ze względu na postępy we współpracy tzw. branż regulowanych z legislatorami – dodaje Zmaczyński.

Jak zmieniają się priorytety firm?

Firmy zapytane o główne cele przyspieszania ze zmianą zarządzania na cyfrowe w tym roku wskazują przede wszystkim na poprawę efektywności operacyjnej, potem na zwiększenie wydajności aplikacji biznesowych i zakresu ich funkcji zarządczych, zaś trzecim priorytetem jest poprawa ich bezpieczeństwa. Najbardziej widoczną zmianą po roku od lockdownu jest fakt, że listy TOP 3 celów do osiągnięcia dzięki digitalizacji zniknęła redukcja kosztów.



– Mimo cięć budżetowych w niemal wszystkich obszarach firmy i instytucje nie tylko systematycznie powiększają swoje wydatki na IT ale w coraz mniejszym stopniu zależy im na obniżeniu dzięki nim kosztów funkcjonowania. W dość niepewnym i trudnym czasie mimo wszystko starają się patrzeć perspektywicznie i zaczynają zdawać sobie sprawę, że inwestycje w rozwiązania technologiczne nie tyle pozwolą im zmniejszyć wydatki operacyjne co zagwarantują „utrzymanie się” na rynkach – stwierdza Marcin Zmaczyński.

Region CEE „przed” i „po”

Potwierdza to kolejny wniosek z raportu KONG, dotyczący lokowania budżetów firm i instytucji. Jak przekonują analitycy firmy rok po wstrzymaniu światowej gospodarki aż trzy czwarte przedsiębiorstw zwiększa właśnie swoje wydatki na usługi IT oraz personel developerów aplikacji, w tym blisko jedna trzecia o minimum 25%.

W Europie, a dokładniej w regionie CEE, jeszcze przed rokiem firmy również z widocznym optymizmem podchodziły do kwestii zwiększania inwestycji w IT. Zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa. Według analizy Aruba Cloud Wykorzystanie usług chmurowych w biznesie. Analiza rynku polskiego, czeskiego i węgierskiego więcej środków na rozwiązania tego typu planowało przeznaczyć 39% przedsiębiorstw z Polski, 57% z Czech oraz 51% z Węgier.

Generalnie, po rocznicy lockdownu, ponad połowa (53%) przedsiębiorstw z Europy Środkowo – Wschodniej przyspieszyła z realizacją inicjatyw cyfrowej transformacji. Tu, praktycznie nie ma dystansu w porównaniu do globalnego wskaźnika, wynoszącego 54%. O tym fakcie informuje opublikowana właśnie analiza Veeam. Jednocześnie, przekonuje ona także, że prawie 80% firm z tego regionu napotyka przeszkody podobne do tych wskazywanych w opracowaniu KONG – m.in. zależność od starych systemów czy braki wykwalifikowanego personelu informatycznego.

Czy chmura jest przyszłością?

Warto także dodać, że pomimo zróżnicowanych barier w drodze do cyfrowej transformacji, daje się zauważyć bardzo widoczny wzrost liczby przedsiębiorstw „wysoko uzależnionych” od usług i rozwiązań cloud computingu. Czyli takich, które nie tyle wspomagają swoje zarządzanie narzędziami chmurowymi, a w pełni na nich je opierają.

Wskazuje na to jedna z ostatnich analiz Eurostatu – High level dependence on cloud computing services. W Polsce odsetek tego typu firm jeszcze w 2018 nie przekraczał 5%, pod koniec 2020 wzrósł już ponad dwukrotnie. Znaczące wzrosty odnotowano zresztą w przypadku wszystkich państw EU-27, we Włoszech np. odsetek ten poszybował aż 3-krotnie. Natomiast europejska średnia wynosząca w 2018 nieco ponad 10% dziś przekracza już poziom 20%.

