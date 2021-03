Rusza kampania "Urodzeni Przedsiębiorcy" dla rozwoju niezależnego handlu

Jakie są cechy dobrego przedsiębiorcy?

Celem kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” jest zebranie dobrych praktyk przedsiębiorczości, a także stworzenie przestrzeni wsparcia i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców.

Marka polskiego przedsiębiorcy jest silna. Jak wynika z badania „Cechy dobrego przedsiębiorcy”, przeprowadzonego na zlecenie PSH Lewiatan, Polacy zdecydowanie przedsiębiorczość mają we krwi. Zapytani o to, jakie cechy powinien posiadać dobry przedsiębiorca odpowiedzieli, że są to decyzyjność (43%), umiejętność zarządzania (43%) i odpowiedzialność (42%).

reklama reklama



Zaraz za nimi istotną rolę grają inicjatywa i kreatywność (37%) oraz umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach (34%). Na końcu rankingu cech dobrego przedsiębiorcy uplasowały się wytrwałość w dążeniu do celu (27%), zdolności przywódcze (22%) i samodyscyplina (19%). Jednak nawet ci, którzy mogą poszczycić się posiadaniem wszystkich wymienionych cech, w ostatnich czasach nie mają lekko.

Cechy dobrego przedsiębiorcy

Nastroje wśród przedsiębiorców

Spośród firm, które prowadzą w Polsce działalność, prawie 99% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te wytwarzają niemal 50% krajowego PKB i zatrudniają blisko 2/3 wszystkich pracowników. Mimo kluczowej roli jaką pełnią dla gospodarki, przedsiębiorcy borykają się z wieloma trudnościami, potęgowanymi dodatkowo przez kosztowne skutki pandemii. Jak wynika z badania „Skaner MŚP”, 43% mikro małych i średnich firm nie przywróciło pod koniec 2020 roku poziomu obrotów sprzed pandemii, a mniej niż połowa ankietowanych przedsiębiorców liczyła, że uda im się to zrobić w tym roku. Kwartalny Wskaźnik KERNA, oddający nastroje przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie biznesy, wynosi obecnie minus 79,22 pkt., czyli wobec zeszłego kwartału wynik jest lepszy o 10,7 pkt., ale nadal wciąż rekordowo niski. Minimalna poprawa nastrojów przedsiębiorców to wyraz ich nadziei na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju.

Czy uważasz, że Polacy posiadają cechy, którymi powinien się charakteryzować dobry przedsiębiorca?

- Polscy przedsiębiorcy, mimo iż budują siłę ekonomiczną Polski, tworzą miejsca pracy i płacą podatki, to jako jedna grupa społeczna są rozproszeni, a ich głos w debacie publicznej jest mało słyszalny. Inicjatywa „Urodzeni Przedsiębiorcy” to okazja, do mówienia wspólnym głosem o potrzebach polskich przedsiębiorców, bez których polska gospodarka nie istnieje. Zwłaszcza w obecnej sytuacji niezwykle ważna jest solidarność i wzajemne wsparcie, dlatego cieszę się, że powstała taka inicjatywa, która będzie platformą do wymiany własnych doświadczeń i pomagania – mówi dr Izabela Gontarek, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Wykorzystanie doświadczenia

Małe i średnie przedsiębiorstwa stymulują wzrost gospodarczy oraz generują nowe miejsca pracy. Obecna sytuacja rynkowa (zmagania z pandemią, widmo kryzysu, konkurencja ze strony dużych graczy) wymaga działań, które będą wspierały i umacniały pozycję polskich przedsiębiorców. Ich wiedza, umiejętności oraz wieloletnie doświadczenia, mogą posłużyć budowaniu marki polskiej przedsiębiorczości. Dlatego PSH Lewiatan zainaugurował Inicjatywę „Urodzeni Przedsiębiorcy”, która będzie promować polską przedsiębiorczość, inspirować do jej rozwoju oraz kształtować wizerunek polskiego przedsiębiorcy. “Urodzeni Przedsiębiorcy” to inicjatywa edukacyjna, otwarta dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w szczególności zainteresowanych wspólnym tworzeniem i rozwijaniem niezależnego handlu.

- Celem, który od początku przyświecał naszym założycielom było stworzenie organizacji chroniącej interesy polskich przedsiębiorców. Od zawsze doceniamy ich odwagę, przedsiębiorczość i zaangażowanie. Niezależnie od rozmiarów czy obrotów firmy, staramy się być partnerem i doradcą. Dziś w naszych strukturach zrzeszamy ich już ponad 2100. Wzajemne wsparcie to dla nas kluczowa wartość, dlatego nieustannie chcemy umożliwiać przedsiębiorcom współpracującym i naszym partnerom biznesowym narzędzia umożliwiające im dalszy rozwój. Przedsiębiorczość jest od samego początku w DNA naszej marki, stąd inicjatywa „Urodzeni Przedsiębiorcy”, niosąca wiedzę, wsparcie i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące obecnych wyzwań gospodarczych - mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Nadzór nad warstwą merytoryczną programu objęła Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Firmy Rodzinne, Instytut Biznesu Rodzinnego oraz uczelnie: Uniwersytet SWPS i Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA