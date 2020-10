Wszystko o CEIDG ewidencji działalności gospodarczej

CEIDG ewidencja działalności gospodarczej dla firm

CEIDG to Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ten specjalny rejestr, wykaz działalności gospodarczej umożliwia sprawdzenie informacji o przedsiębiorstwach, założenie firmy, zakończenie, zawieszenie lub wznowienie działalności. Wszystkie najważniejsze dane zebrane są w jednym miejscu, aby jeszcze szybciej i sprawniej móc załatwić urzędowe sprawy.

Czym jest CEIDG? - podstawowe informacje

Ewidencja CEIDG jest elektronicznym rejestrem, wykazem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Obowiązkowemu wpisowi podlegają osoby fizyczne, które zakładają w kraju działalność gospodarczą.





Rejestr działalności CEIDG skierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, do osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą, a także do osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

W CEIDG można odszukać nie tylko daną firmę, ale także informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Rejestr CEIDG zawiera również białą listę podatników VAT. Biała lista podatników VAT to elektroniczny wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako podatnik VAT. Dzięki temu możemy szybko zweryfikować wiarygodność kontrahenta.

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - aktualizacja danych

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG można złożyć:

osobiście w dowolnym urzędzie miasta i gminy

przez internet

Aby złożyć wniosek do CEIDG o zarejestrowanie działalności gospodarczej przez internet należy posiadać profil zaufany i wypełnić specjalny formularz, który za pośrednictwem banku należy podpisać podpisem zaufanym. Takie zgłoszenie przekazywane jest automatycznie do US, ZUS, GUS oraz KRUS.

Wypełniając formularz należy podać:

imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia

rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości

PESEL

wszystkie posiadane obywatelstwa

numer NIP i REGON jeśli zostały nadane

adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą

nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy

nazwę skróconą

kody PKD

liczbę pracowników – planowana ilość

datę rozpoczęcia działalności

informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą

dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek o wpis do rejestru działalności CEIDG pojawi się w rejestrze w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli UE), lub w ciągu 30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza UE). Działalność można rozpocząć już w momencie złożenia wniosku.