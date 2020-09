5 pytań, które powinien zadać sobie każdy młody szef

W kryzysie najlepiej widać prawdziwe znaczenie przywództwa. To wówczas wielu rozgląda się za liderami, których autorytet wynika nie tyle ze stanowiska, ile z osobowości i charyzmy. Tak jest właśnie dzisiaj, kiedy zmagamy się ze skutkami pandemii i nie wiemy co będzie jutro. W sprawnym zarządzaniu zespołami pomaga marka osobista menedżera, słowem - reputacja.

- Przez lata w firmach sprawdzał się scenariusz, zgodnie z którym autorytet nowo mianowanych menedżerów, niejednokrotnie wyłanianych w ramach wewnętrznej rekrutacji, rodził się wraz z powołaniem na nowe stanowisko. Czasy, kiedy słowo prezes, dyrektor, kierownik przed nazwiskiem powodowało „magię”, a co dobrze obrazuje słynna scena z filmu Stanisława Barei „Miś”, już się skończyły. Dziś dominuje złożoność oraz nieprzewidywalność. Żeby być szefem w czasach VUCA i pandemicznej rzeczywistości trzeba mieć dobre relacje ze swoimi zespołem i być kimś ważnym dla jego członków. Bez tego trudno zbudować autorytet, a ten jest potrzebny, by zrealizowac cele organizacji, a przy okazji i swoje osobiste, a to się da połączyć - mówi Aleksandra Ślifirska, personal branding consultant, szefowa firmy konsultingowej KOBOLD.





Marka osobista

Przed szczególnym wyzwaniem stoją ci pracownicy, którzy ze stanowiska specjalistycznego awansują na stanowisko zarządzające. W budowaniu zaangażowanych zespołów pomaga marka osobista szefa.

- Marka osobista jeszcze do niedawna kojarzyła się raczej z top managementem. Dzisiaj jest to narzędzie dla każdego, kto chce świadomie budować profesjonalną ścieżkę kariery. I na kolejnych poziomach stanowisk kierowniczych, i na stanowiskach eksperckich wewnątrz organizacji - mówi Aleksandra Ślifirska, która zachęca firmy do tego, aby wspierały one swoich pracowników w budowaniu marki osobistej. To korzyści dla organizacji. - Dobra strategia personal branding to skuteczne zarządzanie sobą i umiejętność konstruowania przekazu do kluczowych pracowników, co przekłada się na lepsze zarządzanie zespołem i temat, który dziś staje się sprawą nr 1 - jak w czasach nieprzewidywalności i obaw - angażować zespoły na 100% - podkreśla szefowa firmy konsultingowej KOBOLD.

Mapa relacji

Marka osobista to przede wszystkim świadomość kim jestem i z czym chcę być kojarzonym.

- Na niedawnym szkoleniu w jednej z wiodących firm technologicznych dla kilkudziesięciu menedżerów z całej Polski poprosiłam uczestników o wykonanie prostego ćwiczenia: wypisz z lewej strony dziedziny i nazwisko osoby, którą niemal od razu z nią kojarzysz, natomiast po prawej swoje imię i nazwisko, a także dziedzinę, obszar ekspertyzy, z jakimi ty jesteś kojarzony. W zależności od tego, jak chcę być odbierany, co jest moim celem, muszę koncentrować się na tych celach, budując relacje z ludźmi.. Zapytaj o to swoich współpracowników i sprawdź, czy jest to tożsame z twoimi pragnieniami, wyobrażeniami, a także założenia co do rozwoju twojej kariery. Warto poznać odpowiedzi na te pytania, bo one pozwalają poczuć, czym jest marka osobista. A w tej wcale nie chodzi o to, aby mieć dużą ekspozycję, ale przede wszystkim o to, aby być dobrym w tym co się robi i efektywnie komunikować się z grupą interesariuszy. Dlatego ważne przy tworzeniu strategii personal brandingowej jest precyzyjne zbudowanie mapy relacji - mówi Aleksandra Ślifirska.

Jakie jest 5 pytań, które powinien zadać sobie każdy młody szef (i nie tylko)?

1. Dobry szef to taki, który potrafi przekładać kulturę organizacyjną na pracę swojego zespołu – jak?

2. Dobry szef to taki, który potrafi dbać o ludzi – jak o nich dbać?

3. Dobry szef to taki, który potrafi osiągać super wyniki i powodować że ludzie mają z tego frajdę

4. Dobry szef to taki, który potrafi zadbać o to, by ludzie w organizacji i poza nią wiedzieli, że on jest dobrym szefem – jak o to dbać?

5. Dobry szef to taki, któremu inni składają propozycję pracy, ale on nadal prowadzi swój zespół, bo marka jaką może budować w obecnej organizacji jest dla niego najważniejsza.

Aleksandra Ślifirska, personal branding konsultant liderów biznesu, szefowa firmy konsultingowej KOBOLD., ekspertka ICAN Institute, twórcy polskiej edycji „Harvard Business Review” (2003-2020).

