Wzrost płacy minimalnej to pogłębianie szarej strefy [OPINIA]

. Podczas gdy wzrost płacy minimalnej w 2020 roku do poziomu 2600 zł był argumentowany „utrzymującą się dobrą koniunkturą gospodarczą”, to jednak obecnie podobna argumentacja byłaby bezpodstawna. Planowany wzrost płacy minimalnej doprowadzi do wzrostu kosztów zatrudnienia pracownika i będzie prowadził do pogłębiania się „szarej strefy” i wzrostu bezrobocia, tym samym zmniejszając dochody państwa m.in. z PIT