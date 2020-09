Firmy testują nowe kanały promocji w internecie

Z Instagrama korzysta ponad miliard użytkowników na całym świecie, a w Polsce – ponad 8 milionów osób. Na tle innych portali kojarzony jest przede wszystkim z ubraniami, trendami modowymi oraz obserwowaniem życia innych osób. Najczęstszym powodem do przeglądania Instagrama jest możliwość zainspirowania się – szczególnie wśród kobiet.

Instagram rośnie w siłę

Instagram jest najszybciej rozwijającą się siecią społecznościową. Ponad połowa jego użytkowników kiedykolwiek kupiła produkt, który zobaczyła na portalu. Potencjał w tym medium dostrzegły marki, które na stałe przeznaczają budżety reklamowe na działania w social mediach – nawet kosztem reklam outdoorowych. Influencer marketing rozwija się w błyskawicznym tempie i kolejne marki próbują swoich sił na Instagramie.

– Zauważamy, że kolejne firmy wchodzą na Instagram ze swoimi produktami – mówi Karina Hertel, dyrektor zarządzająca BrandLift. – Do naszych klientów dołączają firmy farmaceutyczne, retail, organizacje zajmujące się nowymi technologiami czy promujące idee związane z proekologicznym stylem życia. Pracujemy obecnie nad promocją polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, czy aplikacji TooGoodToGo z obszaru zero waste, jak również produktów i usług firm Adamed, Benecol czy Leroy Merlin. Cieszy nas, że dziś influencer marketing to nie tylko kategoria beauty i fashion, ale również te nowe, mniej oczywiste branże.

Silver tsunami

Zdaniem Kariny Hertel wkrótce influencer marketing przeżyje silver tsunami. Coraz więcej firm mających produkty skierowane do osób 55+ wykorzysta Instagram do promocji.

– Pandemia mocno zweryfikowała rynek reklamy. Rozwiązania, które dotychczas były oczywiste i sprawdzały się, dziś są zupełnie nieefektywne. Reklamy w tramwajach, u lekarzy czy w kinach mają nikłe szanse, aby dotrzeć do grupy wiekowej 55+, której zaleca się pozostanie w domach i ograniczenie aktywności – dodaje Karina Hertel, dyrektor zarządzająca BrandLift. – Ale to grupa, która coraz częściej sięga po nowe technologie, w tym social media. Reklamodawcy zaczynają to zauważać i wkrótce będziemy mieć do czynienia z silver tsunami.

Kolejnym przykładem nietypowej akacji na Instagramie jest kampania marki Dulux, która wraz z influencerami przeprowadzała remonty ich mieszkań czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, promując ideę wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

O badaniu

Badanie „Potencjał sprzedażowy Instagrama. Raport BrandLift” zostało wykonane na zlecenie agencji marketingu influencerskiego BrandLift. Badanie ilościowe zostało zrealizowane techniką CAWI w społeczności Zymetria w listopadzie 2019 r. na grupie 400 osób w wieku 18-49 lat, która regularnie korzysta z Instagrama. Jego celem było poznanie użytkowników Instagrama, podejmowanych przez nich działań, zwyczajów i opinii nt. serwisu. Badanie obejmowało m.in. znajomość i używanie mediów społecznościowych, częstotliwość, preferencje oraz skojarzenia i intensywność reklam. Sprawdzono również zachowanie użytkowników na Instagramie, powody korzystania z tego portalu czy zachęcenie do kupna pod wpływem reklam. Badanie skupia się również wokół influencerów i korzystania z poleceń influcencerów na Instagramie.

