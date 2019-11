Administracyjne kary pieniężne nakładane przez PUODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Dzisiaj zajmiemy się tematem jakie kary może nałożyć na nas PUODO i jak to wszystko działa.

Zacznijmy od tego że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUOD) stoi na czele organu nadzorczego, który ma za zadanie dbać o przestrzeganie prawa do ochrony danych i prawa do prywatności każdej osoby fizycznej. PUODO jest organem niezależnym, monitoruje i egzekwuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozpatruje skargi wniesione przez osoby, których dane dotyczą. Prezes UODO jest również jedynym organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania postanowień RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Pamiętajmy o tym, że Prezes UODO może nie tylko nałożyć karę finansową, gdy dojdzie do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, reaguje on odpowiednio do wagi konkretnego naruszenia, korzystając z licznych uprawnień, jakie mu przysługują na podstawie RODO.

Uprawnienia naprawcze PUODO

Art. 58 ust. 2 RODO daje Prezesowi UODO szereg uprawnień naprawczych. Na ich podstawie może np. :

wydawać ostrzeżenia dotyczące możliwości naruszenia RODO,

udzielać upomnień w przypadku naruszenia RODO,

nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienie żądania osoby , której dane dotyczą,

wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenia przetwarzania , w tym zakazu przetwarzania

nałożyć , oprócz lub zamiast pozostałych środków naprawczych, administracyjną karę pieniężną.

Administracyjna kara pieniężna

Należy pamiętać, że nałożenie administracyjnej kary pieniężnej lub wydanie ostrzeżenia nie wpływa na możliwość zastosowania przez Prezesa UODO innych uprawnień, czy też sankcji.

Warto również wiedzieć o tym, że kara jest zawsze zindywidualizowana – oznacza to, że Prezes UODO nakładając karę, zawsze bierze pod uwagę ocenę okoliczności konkretnej sprawy.

Kary pieniężne mają być nie tylko skuteczne i odstraszające, ale i proporcjonalne. Dlatego przy ich wymierzaniu Prezes UODO musi brać pod uwagę aż 11 różnych czynników.

Czynniki ważne przy wymierzaniu kary

Istotne będą więc m.in. :