Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli UODO

Warunki formalne wszczęcia kontroli

Ustawa o ochronie danych osobowych

Art. 81. [UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI]

1. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu;

3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) oznaczenie kontrolowanego;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;

7) podpis Prezesa Urzędu;

8) pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;

9) datę i miejsce jego wystawienia.

Upoważnienie do wszczęcia kontroli powinno być imienne, tzn. obejmujące konkretną, wskazaną z imienia i nazwiska osobę.

PYTANIE DO EKSPERTA

W upoważnieniu nie została wskazana konkretna osoba uprawniona do przeprowadzenia kontroli. Znalazło się w nim wyłącznie stanowisko służbowe osoby, która miałaby dokonać czynności kontrolnych. Reszta danych, w tym określenie podmiotu kontrolowanego, jest prawidłowa. Kontrolujący przedstawił legitymację, z której wynika, że rzeczywiście jest zatrudniony w PUODO na wymienionym w upoważnieniu stanowisku. Czy w takiej sytuacji kontrolowany ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na swój teren?

W takiej sytuacji brak będzie podstaw do odmowy dopuszczenia kontrolujących do wszczęcia kontroli. Mimo to przed wpuszczeniem ich na teren kontrolowanego rekomendowalibyśmy kontakt z biurem PUODO w celu weryfikacji tożsamości kontrolujących i zapewnienia, że są legitymowani do przeprowadzenia tej konkretnej kontroli.

Upoważnienie uprawniające do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

a) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

b) oznaczenie organu (PUODO lub innego organu nadzorczego państwa członkowskiego UE);

c) imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku prowadzenia wspólnych operacji organów nadzorczych – imię, nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość członka lub pracownika innego organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

d) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;