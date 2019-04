Obowiązek informacyjny na gruncie RODO

Obowiązek informacyjny - czym jest i dlaczego jest taki ważny

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, będący administratorem, jest obarczony licznymi obowiązkami na gruncie RODO. Jednym z nich jest spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego. Ze względu na interes osoby, której dane są przetwarzane, jest to jedno z najważniejszych zobowiązań administratora. To właśnie dzięki obowiązkowi informacyjnemu osoba ta może uzyskać podstawowe informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych.

Realizacja omawianego obowiązku polega na podaniu osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji wymaganych przepisami RODO. Grupa Robocza art. 29 (obecnie: Europejska Rada Ochrony Danych) w swoich wytycznych dotyczących przejrzystości słowo „podaje” rozumie jako czynne działania administratora w celu udzielenia wszelkich informacji lub czynne skierowanie tej osoby do miejsca, w którym znajdują się takie informacje. Co istotne, osoba, której dane dotyczą, nie powinna być zmuszona do samodzielnego szukania informacji odpowiadających obowiązkowi informacyjnemu pośród innych treści, np. w ramach obszernych regulaminów.

Treść obowiązku informacyjnego

Kluczowe w tym zakresie są dwa przepisy, tj. art. 13 oraz art. 14 RODO. Wybór jednego z przywołanych przepisów zależy od źródła, z którego administrator pozyskał dane osobowe. Artykuł 13 RODO znajdzie bowiem zastosowanie, gdy administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W wytycznych dotyczących przejrzystości Grupa Robocza art. 29 wskazuje następujące przykłady takich sytuacji:

osoba, której dane dotyczą, samodzielnie przekazuje administratorowi dane osobowe (np. wypełniając formularz internetowy), administrator samodzielnie pozyskuje dane od osoby, której one dotyczą, w drodze obserwacji (np. przy zastosowaniu automatycznych rejestratorów, takich jak kamery czy urządzenia sieciowe).

Natomiast art. 14 RODO administrator będzie musiał uwzględnić, jeżeli dane osobowe zostały przez niego pozyskane nie bezpośrednio od osoby, której one dotyczą. Przywołane wytyczne w sprawie przejrzystości wskazują jako przykłady konieczności zastosowania tego przepisu m.in.: