RODO: jak stosować monitoring wizyjny?

– Monitoring jest jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych i powinien być stosowany jedynie w sytuacji, gdy nie istnieją inne, mniej ingerujące w prywatność środki umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa dr Edyta Bielak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na monitoring wizyjny składają się wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory, które przetwarzają obraz i są wykorzystywane między innymi do zabezpieczania środków transportu publicznego, placówek administracyjnych, szkół czy galerii handlowych. Nieustanny rozwój technologii sprawia, że systemy wizyjne stają się coraz bardziej dokładne i precyzyjne.

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

Dlatego Prezes UODO przypomina, że przesłanką do zainstalowania kamer monitoringu może być przede wszystkim wypełnianie obowiązku prawnego, jaki spoczywa na administratorze, wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym albo uzasadniony interes administratora. Należy pamiętać, że w momencie, gdy obraz jest zapisywany, umożliwia on identyfikację osoby znajdującej się w obszarze monitoringu. Gdy dodatkowo wyposażony jest w narzędzia do analizy obrazu, przetwarzaniu ulegają dane biometryczne.

Źródło: UODO

Zobacz: RODO w firmie