Wdrożenie nowej bramki płatniczej może być proste dzięki pomocy banku

Czym jest system Paynow?

Paynow to system płatności on-line dla sklepów internetowych. Uruchomiony przez mBank początkowo przeznaczony był dla małych e-sklepów; od stycznia br. także dla (naj)większych graczy. System obsługiwał m.in. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ale oferta banku nie ogranicza się tylko do narzędzia – prostego i intuicyjnego, ale gwarantuje też wsparcie techniczne oraz bieżącą pomoc we wdrożeniu w kanałach sprzedaży merchanta.



Trzy płaszczyzny wsparcia

– Firma może liczyć na wsparcie w trzech płaszczyznach – tłumaczy Jarosław Stefański, prezes mElements, spółki z Grupy mBanku, która odpowiada za Paynow. – Pierwsza to bardzo bogaty pakiet materiałów i narzędzi wspierających wdrożenie i takie konfiguracje integracji, by konwersja z płatności była jak najwyższa: gotowe wtyczki i pre-integracje, treści video, bogate FAQ czy konfigurator on-line, gdzie odpowiadając na proste pytania krok po kroku prowadzimy merchanta za rękę w integracji sklepu– wylicza. To także dostępny on-line zespół supportu, działający w sytuacji gdy powyższe narzędzia to za mało. Te narzędzia stanowią wsparcie dla prostszych integracji – platform w tym niektórych open source.

Druga płaszczyzna to wsparcie większych merchantów, korzystających z integracji API i pochodnych. W ramach tego ofertujemy pakiet gotowych bibliotek do integracji, zawsze aktualną i rozbudowaną dokumentację API. Szczególnie do tego ostatniego elementu podchodzimy bardzo radykalnie, cały swój model budujemy wokół jakości naszego API oraz jego prostoty. Dodatkowo nasz partner dysponuje wsparciem merytorycznym w zakresie integracji ze sklepem. – W trudniejszych integracjach oferujemy opiekę i wsparcie merytoryczne konsultanta podczas wdrażania bramki w sklepie merchanta dla niego lub jego dostawcy technicznego w preferowanej przez Partnera formie (mail, telefon, video, Slack, inne) – dodaje Jarosław Stefański. To wsparcie dla średnio trudnych i większych merchantów

Trzecia to pełne wsparcie zespołu projektowego po stronie Paynow (support, technologia, zarządzanie projektem, aspekty rozliczeniowe i finansowo-księgowe). Taki zespół pracuje wtedy ręka w rękę z zespołem po stronie merchanta. I to już wsparcie dla najbardziej złożonych wdrożeń. – Nasi pracownicy to doświadczeni w e-commerce profesjonaliści, którzy swoje kompetencje zdobywali u największych graczy na rynku – dodaje Jarosław Stefański

Na jakość i elastyczność wdrożenia bramki w sposób znaczący wpływa także: zawansowanie technologiczne samego narzędzia – oparcie o infrastrukturę cloud, rozwój modelu automatyzacji procesów wytwarzania, w tym ciągłej integracji i wdrażania zmian (CI/CD), pozwalające bardzo szybko dostosować się do ewentualnych wymogów merchanta.

Zwrot z inwestycji

A co dzięki temu zyskuje sklep?

– W praktyce przykłada się to na zwrot z inwestycji. U merchantów już funkcjonujących na rynku, decyzja o zmianie obecnej lub dodaniu do sklepu drugiej bramki płatniczej musi być zawsze decyzją ekonomiczną, motywowaną zwiększeniem bezpieczeństwa poprzez dwóch dostawców, zwiększeniem konwersji poprzez zmianę bramki na rozwiązanie stabilne o wysokim SLA, czy obniżeniem kosztu procesowania płatności. Te wszystkie czynniki przekładają się na jedno – większy przychód netto. Tym bardziej, że samo wdrożenie to już koszt – raz, że realny (trzeba ponieść koszty IT lub dostawcy) a dwa, że alternatywny (w tym czasie zespół IT nie zrealizuje innych wdrożeń) – wyjaśnia prezes mElements.

Jarosław Stefański przytacza też konkretny przykład: dobry support dla merchanta może obniżyć czas/koszt integracji od 50 proc. dla małych firm i prostych przypadków – najszybsza integracja merchanta z Paynow to zaledwie 2 minuty. W przypadku większych firm, gdzie tworzone jest wspólnie dedykowane rozwiązanie pozwala to z kolei obniżyć czas/koszt takiej integracji nawet kilkukrotnie.

Co nie mniej ważne, w tym ostatnim przypadku mBank nierzadko pracuje z merchantem na zasadzie projektowej – buduje dedykowany zespół i tworzy dedykowane kanały komunikacji, rozpisuje projekt, czy nawet tworzy na potrzeby merchanta kod. Do tego stopnia, że w grę wchodzą także audyt i dostosowanie metody integracji bramki tak, by najlepiej współgrała z całym ekosystemem e-commerce merchanta (marketing automation, system magazynowy, system finansowo księgowy, model raportowania)

Sam proces integracji bramki płatniczej Paynow w sklepie internetowego jest szybki – „Nawet korzystając z dokumentacji i API zintegrujesz się w czasie krótszym niż trwają dwa odcinki Twojego ulubionego serialu”, podkreślają przedstawiciele mBanku. A płatności możesz przyjmować już tego samego dnia, w którym podpiszesz umowę.

Instalacja Paynow jest bezpłatna. Firma płaci tylko prowizję, ale ta jest niezależna od liczby i wartości płatności i wynosi jedynie 0,95 proc. wartości transakcji, a przy większych obrotach można ją negocjować. To jedyny koszt, jaki ponosi przedsiębiorca. W zamian zyskuje bramkę o bardzo wysokiej dostępności, doskonałym doświadczeniu kupującego, szczególnie w kanale mobilnym oraz dostęp do środków na koncie bankowym od razu, jak tylko klient dokona wpłaty – nie musi czekać na wypłatę ani jej dodatkowo zlecać.

