Płatności w chmurze. Przewaga nowoczesnych technologii w e-commerce na przykładzie Paynow

Paynow to zaawansowana technicznie bramka płatności od mBanku – wcześniej dostępna dla małych graczy, a od stycznia br. także dla klientów bankowości korporacyjnej. To jednocześnie pierwszy integrator wykorzystujący rozwiązania chmurowe. Tyle teoria.

Elastyczne dopasowanie do biznesu

W praktyce oznacza to elastyczność, szybkość dostosowaniu do indywidualnych wymogów i stabilność w obsłudze dowolnego wolumenu płatności – także w okresach wzmożonych zakupów. Innymi słowy: dopasowanie nie tylko do rodzaju biznesu, ale i jego sezonowości. Bo niezależnie od tego, czy w danym okresie firma przyjmie kilkaset czy kilka tysięcy wpłat od klientów, bramka płatnicza Paynow zawsze będzie funkcjonować tak samo.



– Bardzo wysoką stabilność bramki płatniczej bezpośrednio przekłada się na to, jakie doświadczenie płatności ma kupujący. A to jest przecież w sercu biznesu e-commerce, bo wpływa na percepcję marki, powrót klienta do e-sklepu i konwersję – zauważa Jarosław Stefański, prezes mElements, spółki z Grupy mBanku, która odpowiada za Paynow.

Podkreśla przy tym, że dodatkowo zdejmuje to z firmy planowanie zwiększonego ruchu. – Bramka ma bardzo wysoką wydajność zawsze wtedy, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. W przypadku zwiększonego ruchu po prostu jest ona wykorzystana – dopowiada.

Nie ma tym samym potrzeby ponoszenia przez firmy dodatkowych wydatków – przedsiębiorca nie płaci więcej, bo nie musi inwestować w infrastrukturę sprzętową. Dwa: nie czeka na decyzję banku, co z kolei daje mu większe możliwości rozwoju. Może skupić się na tym, co ważne i dalej budować biznes bez obaw, że system tego nie udźwignie (możliwości – dzięki płatności w chmurze – są niczym nieograniczone).

Paynow gra dla WOŚP

To, jak bardzo elastyczna i wydajna jest pierwsza bramka płatnicza w chmurze od mBanku pokazała m.in. obsługa tegorocznego, 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na stronie mBank.pl/WOŚP bank wspólnie z Paynow – innowacyjnym narzędziem płatniczym – uruchomił bramkę do wpłat on-line w różnej formie. To rozwiązanie, które bank udostępnił po raz pierwszy. Dzięki niemu klienci wszystkich banków mogli dokonać wpłaty na WOŚP – podkreślają przedstawiciele banku.

Oprócz tego, wpłaty przez bramkę Paynow możliwe były na stronie WOŚP wplacam.wosp.org.pl.

Efekt? Ponad 40 transakcji na sekundę w najgorętszym okresie! Łącznie Paynow zrealizował 103 tys. wpłat od darczyńców. Wpłacono ponad 5,5 mln zł, a najwyższa wpłacona kwota sięgnęła 17 tys. zł.

Wdrożenie płatności w chmurze

– Można traktować takie rozwiązanie dwojako, albo jako głównego partnera dostarczającego płatności, bardzo stabilne, zawsze dostępne, bezobsługowo, z doskonałym doświadczeniem dla kupującego lub jako rozwiązanie w odwodzie, które otrzymuje wzmożony ruch wtedy, kiedy podstawowe rozwiązanie merchanta ma przerwy techniczne, awarie lub jego wydajność nie wytrzymuje ruchu na stronie e-sklepu – podpowiada na koniec Jarosław Stefański, prezes mElements.

I zastrzega, że oba te rozwiązania powinny być rozważane przez sprzedawców, szczególnie przy obecnych poziomach wzrostu rynku (wartość tego sektora tylko w 2020 r. podskoczyła o blisko 40 proc., do ponad 72 mld zł). – Bo najważniejsze to spojrzeć na bramkę i to jak wpływa jej obecna jakość jak na jeden z kluczowych elementów technologicznych biznesu on-line. A nie jako dostawcę „kilo płatności”; byle jak, najtaniej. Oceńmy wpływ jej dostępności, maksymalną wydajność, automatyzację całego biznesu on-line, a dopiero na końcu skupmy się na stawce – tłumaczy.

A koszty integracji? – Czasami są barierą, bo w grę wchodzi posiadanie dwóch rozwiązań, ale są one skutecznie niwelowane poprzez wybór dostawcy gotowego zaoferować dedykowany zespół wsparcia i gotowe SDK – odpowiada.

Co równie ważne, samo wdrożenie Paynow jest proste. Można wykorzystać gotową dokumentację udostępnianą przez mBank, automatyczne wtyczki do głównych platform sprzedażowych oraz gotowe integracje. W razie problemów mBank zapewnia pełne wsparcie techniczne – zarówno przy integracji bramki ze sklepem, jak i w trakcie użytkowania bramki.

Formalności można dopełnić online bez wychodzenia z domu; a pierwsze płatności realizowane są jeszcze tego samego dnia, w którym zostanie podpisana umowa.

Pieniądze na koncie sprzedającego widoczne są razu, po tym jak klient dokona wpłaty. A płacić może przelewem on-line lub BLIK-iem; przyszłości możliwe będą także płatności ratalne. Tym samym przedsiębiorca nie musi ani czekać na przelew, ani nic dodatkowo zlecać tak, jak w przypadku innych systemów do płatności internetowych.