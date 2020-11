Compliance - Jak za darmo sprawdzić kontrahenta?

Skąd mogę legalnie i za darmo czerpać wiedzę o moim kontrahencie wpisanym do CEIDG?

Jeżeli nasz kontrahent prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG możemy go sprawdzić na stronie CEIDG.

W ten sposób poznamy m.in. Numer NIP, REGON, dane adresowe, datę rozpoczęcia działalności, datę zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania, kody PKD itd.





Przypominam na marginesie, że od ponad roku dane osobowe w CEIDG nie są wyłączone z reżimu ochrony danych osobowych. Więc sprawdzać można ale z głową bo RODO.

Skąd mogę legalnie i za darmo czerpać wiedzę o moim kontrahencie wpisanym do KRS?

Jeżeli nasz kontrahent jest wpisany w KRS to po pierwsze polecam sprawdzić wpisy w e-KRS.

Odpis aktualny da nam podstawową wiedzę o podmiocie, tj. m.in.:

data rejestracji Spółki dane adresowe Nr NIP i REGON wysokość kapitału i dane wspólników skład personalny organów Spółki Czy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne, naprawcze lub likwidacyjne.

Odpis pełny pozwoli spojrzeć w przeszłość i poznać m.in. jakie i kiedy były zmiany właścicielskie, umowy/aktu założycielskiego itd. Powinno wzbudzić naszą czujność jeżeli np. w ostatnim czasie zmienili się wspólnicy i skład organów podmiotu.

Poza tym warto zajrzeć też do Rejestru Dłużników niewypłacalnych.

Oczywiście istnieje ryzyko, że wpis będzie nie aktualny lub będziemy musieli pogrzebać głębiej. Wtedy trzeba zamówić akta danego podmiotu, np. spółki SA we właściwym KRS i pofatygować się do czytelni akt.

Czy można legalnie i za darmo przejrzeć sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek handlowych?

W jednej z zakładek e-KRS możemy sprawdzić czy zostało złożone sprawozdanie finansowe. Niestety odkąd wprowadzono format xml jest to trochę utrudnione ale i tak można się paru rzeczy dowiedzieć. Natomiast sprawozdania z działalności są w PDF i łatwo można je otworzyć i przeczytać.

Chciałbym zwrócić uwagę, że nie złożenie przez podmiot sprawozdania finansowego powinien być dla nas sygnałem ostrzegającym. Oczywiście sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności trzeba umieć czytać i analizować. Jeżeli nie potrafisz to skorzystaj z pomocy specjalisty.

Jak możemy sprawdzić czy nasz kontrahent jest płatnikiem VAT?

Jeżeli nasz kontrahent jest płatnikiem VAT to sprawdzimy to w serwisie Ministerstwa Finansów. Przy okazji sprawdzimy na jaki rachunek powinniśmy zapłacić by uniknąć problemów.

Natomiast jeżeli to podmiot z UE, sprawdzimy jego NIP na stronie VIES.

Jak możemy za darmo sprawdzić nieruchomość?

Do sprawdzania nieruchomości polecam:

Skąd jeszcze można czerpać wiedzę o kontrahencie?

Jeżeli kontrahent prowadzi stronę firmową lub bloga, to warto go przejrzeć i poczytać. Oczywiście poza tym mamy do pomocy np. Wyszukiwarkę GOOGLE . Google bywa prawdziwą kopalnią informacji. Oczywiście trzeba do nich podchodzić z głową.

Oczywiście jeżeli jakiegoś podmiotu nie ma w Internecie to nie oznacza, że w rzeczywistości też go nie ma. Z drugiej strony czasami podmiot jest w internecie a w rzeczywistości go nie ma.

Czy są jeszcze inne źródła informacji?

Oczywiście niniejszy post nie wymienia wszystkich możliwości i źródeł pozyskiwania legalnie i za darmo informacji o kontrahencie. Nie wspomniałem choćby o Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W niniejszym poście wskazuję tylko podstawowe i darmowe źródła informacji. Nie omawiam płatnych źródeł informacji.

Co jeszcze muszę zrobić by zweryfikować kontrahenta?

Znalezienie informacji o kontrahencie to tylko pierwszy krok. Informacje trzeba jeszcze m.in. zweryfikować, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. No ale to już inna historia.

Już na zakończenie, chciałbym tylko podkreślić, że sprawdzając kontrahenta, pamiętajmy żeby zachować równowagę. Brak zaufania nie pozwoli nam prowadzić biznesu. Zbyt duże zaufanie może nas drogo kosztować.