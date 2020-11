5 tyś. dotacji dla firmy i zwolnienie z ZUS - rusza tarcza branżowa

Co to jest antykryzysowa tarcza branżowa?

Antykryzysowa tarcza branżowa to pakiet działań, który ma pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami II fali pandemii.





Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Jakie wsparcie można otrzymać?

Antykryzysowa tarcza branżowa zawiera m.in.: zwolnienie ze składek ZUS za listopad; 2080 zł jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego; 2 tys. zł dopłaty dla firm do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia; do 5 tys. zł dotacji; zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Kto może skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Pakiet ma pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami II fali pandemii - m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. W przypadku zniesienia opłaty przewiduje się rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie.

Od kiedy obowiązuje tarcza branżowa?

Wiceszef MRPiT Marek Niedużak wskazał, że pomoc będzie przyznana za listopad, ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia ją przedłużyć na kolejne miesiące.

Resort szacuje, że zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla 32 kodów PKD to koszt 735,7 mln zł. Obejmie ok. 220 tys. płatników składek. Dodatkowe świadczenie postojowe mają kosztować 388 mln zł; tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł - ok. 1,1 mld zł; a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - ok. 1,85 mld zł. miesięcznie. Z kolei na zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r. przedsiębiorcy mają zaoszczędzić w sumie 137 mln zł.

Tarcza branżowa pomoże gminom

W ramach przepisów przewidziano też dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Z kolei w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie ma wynieść do 5 tys. zł., a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - 2 tys. zł przez trzy miesiące.

Zwolnienie ze składek ZUS

Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku "opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.". Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. Są to: "prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności, zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.".