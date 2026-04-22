Strona główna » Moja firma » Aktualności » Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie

Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie

22 kwietnia 2026, 09:59
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.

Jak wynika z raportu, 74 proc. polskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów. Przedsiębiorcy deklarowali też użycie tej technologii do nauczania i szkoleń (68 proc.), a także do obsługi klienta i rozwiązywania problemów (po 65 proc.). Na kolejnych miejscach znalazło się wspieranie myślenia strategicznego (63 proc.) oraz zarządzanie projektami i sprzedaż (po 61 proc.). Firmy dostrzegają przydatność AI również w działaniach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej (60 proc.), w komunikacji (59 proc.) oraz w zarządzaniu zespołami (52 proc.).

Wykorzystanie AI w polskich firmach

Jednocześnie 93 proc. polskich firm mierzy się z różnymi barierami w wykorzystywaniu AI - podano. Najczęściej przedsiębiorcy wskazywali w tym kontekście na obawy związane z prywatnością danych (15 proc.). Barierą jest też niechętne sięganie przez część pracowników po AI (10 proc.), a także brak wiary, że może być ona przydatna w ich branży (10 proc.) Ten sam odsetek pracowników (10 proc.) nie widzi realnych korzyści ze stosowania tej technologii. Wśród problemów przedsiębiorcy wskazali też na brak odpowiednich szkoleń (9 proc.) i na trudność w skutecznym korzystaniu z dostępnych narzędzi (8 proc.).

Zastosowanie AI w zadaniach kreatywnych

Autorzy badania pytali również respondentów o rolę AI w pozyskiwaniu talentów, ich wdrażaniu i rozwoju. Część firm krytycznie ocenia sposób, w jaki AI radzi sobie z oceną kompetencji miękkich kandydatów (16 proc. wskazań) i kompetencji technicznych osób starających się o pracę (14 proc.). Z kolei 13 proc. organizacji wskazało na ograniczenia sztucznej inteligencji w nauczaniu pracowników praktycznych umiejętności. Po 11 proc. firm zwróciło uwagę na brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez AI oraz na niedopasowanie szkoleń do realnych potrzeb pracowników. Natomiast 12 proc. firm przyznało, że AI w pełni spełnia ich oczekiwania w obszarze rekrutacji, onboardingu i szkoleń.

Zgodnie z raportem największy zwrot z inwestycji w AI polskie firmy widzą w prognozowaniu i planowaniu (23 proc.), a także w obszarze uczenia się, rozwoju oraz poprawy efektywności zespołów (po 21 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 588 pracodawców w Polsce i 39 tys. globalnie w terminie 1 stycznia – 3 luty 2026 roku.

Powiązane
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe
Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe
Dostawcy najsłabszym ogniwem. Polskie firmy odstają od wymogów NIS2
Dostawcy najsłabszym ogniwem. Polskie firmy odstają od wymogów NIS2
Źródło: PAP
Moja firma
Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu
22 kwi 2026

Przez dekady to hotele wyznaczały standardy w branży noclegowej. Dziś role się odwróciły - to platformy najmu krótkoterminowego, jak np. Airbnb czy Booking, stają się inkubatorem innowacji. Automatyzacja, unikalny wystrój i inteligentne systemy zarządzania kosztami zaczynają przenikać do tradycyjnych obiektów. I to szybciej, niż myślisz.
Wyższe składki ZUS kierowcy w 2026 r. [Przewozy międzynarodowe]
22 kwi 2026

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 9 420 zł, a to oznacza wzrost składek ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Z jakimi kosztami muszą liczyć się pracodawcy?
AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Firmy ostrożniejsze z zatrudnianiem. Zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów
21 kwi 2026

Zwiększenie liczby etatów w najbliższym kwartale zapowiada 13,7 proc. przedsiębiorstw, co oznacza spadek rok do roku, a redukcję planuje 9,8 proc., czyli dwa razy więcej niż rok temu - wynika z raportu Gi Group Holding. Jednocześnie blisko połowa organizacji wskazuje na trudności w rekrutacji.
Od maja rewolucja w najmie krótkoterminowym - obowiązkowa rejestracja, kary za naruszenia, noclegi dla turystów z przepisami jak dla hoteli
20 kwi 2026

Od 20 maja 2026 r. najem krótkoterminowy w Polsce ma podlegać nowym, ostrym regulacjom. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło projekt, który rewolucjonizuje zasady dla wszystkich wynajmujących mieszkania i domy turystom. Obowiązkowa rejestracja, numery identyfikacyjne, widmo kar i nowe uprawnienia gmin. Sprawdź, co musisz zrobić, by nie stracić pieniędzy.
Rolnicy z ogromnymi zapasami ziemniaków
17 kwi 2026

Rolnicy mają od 700 tys. do 1 mln ton niesprzedanych ziemniaków i pilnie potrzebują ich zagospodarowania – inaczej grożą im bankructwa, ostrzega PFZ. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzi rozmowy z branżą.
Krócej od pola do stołu. Polacy coraz chętniej kupują u rolnika
14 kwi 2026

Kupowanie bezpośrednio od rolnika przestaje być niszą i staje się jednym z wyraźnych trendów konsumenckich na rynku żywności w Polsce. Świadczą o tym kolejki do stoisk z lokalną żywnością i coraz szybciej wyprzedawane produkty oferowane przez gospodarstwa.

Opłata za foliowe torby: kto musi zapłacić do środy i ile grozi za spóźnienie?
14 kwi 2026

15 kwietnia upływa termin kwartalnej wpłaty opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego. Obowiązek taki ma każdy, kto sprzedaje towary lub posiłki i przy tym wydaje klientom foliowe torby – niezależnie od wielkości firmy. Spóźnienie oznacza odsetki, brak wpłaty: karę pieniężną do 20 000 zł.
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
10 kwi 2026

Nowelizacja przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znacząco zmienia skalę obowiązków po stronie przedsiębiorstw. Do tej pory regulacje obejmowały około 500 podmiotów. Teraz mowa już o dziesiątkach tysięcy firm. Szacunki wskazują, że będzie to nawet 40–50 tysięcy organizacji. To nie jest kosmetyczna zmiana. To zupełnie nowy poziom odpowiedzialności.
