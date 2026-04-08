Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe

NGT - Nowe Techniki Genomowe

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat populacja świata wzrosła ponad dwukrotnie, a Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 2050 roku osiągnie 9,7 miliarda. Ten wzrost, w połączeniu ze skutkami zmian klimatu i presją na ograniczone zasoby naturalne, wymaga od systemów rolniczych zapewnienia wyższej produktywności, lepszej jakości i większej wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko, a innowacyjność jest kluczowa dla osiągnięcia tych celów.

Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w technologii rolniczej w postaci platform cyfrowych i sztucznej inteligencji, które umożliwiają monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym i precyzyjniejsze wykorzystanie środków produkcji. Ponadto praktyki regeneracyjne przyczyniają się do zdrowia gleby i bioróżnorodności, a rozwiązania biologiczne wspierają ochronę upraw i odporność na stres. Oprócz tych osiągnięć, hodowla roślin wkracza w nowy etap dzięki zastosowaniu Nowych Technik Genomowych (NGT).

Ulepszanie roślin

NGT, w tym CRISPR-Cas, zapewniają niespotykaną dotąd precyzję w ulepszaniu roślin. W przeciwieństwie do organizmów modyfikowanych genetycznie, które opierają się na wprowadzaniu obcych genów, NGT działają w obrębie własnego DNA rośliny. Takie podejście pozwala na celowane modyfikacje, które mogłyby wystąpić naturalnie, ale są osiągane szybciej i z większą dokładnością. Technologia wspiera rozwój odmian o zwiększonej odporności na suszę, szkodniki i choroby, a także cechujących się efektywniejszym wykorzystaniu wody i składników odżywczych oraz o wyższej wartości odżywczej. Przyczynia się również do zmniejszenia ilości alergenów i marnowania żywności poprzez wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

Susza stałym elementem

Susza w Polsce nie jest już problemem epizodycznym, lecz stałym elementem krajobrazu hydrologicznego. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)1, tak poważnej sytuacji hydrologicznej nie odnotowywano w Polsce od dekady. Polska znajduje się także w niekorzystnej sytuacji pod względem zasobów wodnych w Europie. Dysponuje trzy razy mniejszymi zasobami wody na mieszkańca niż inne kraje europejskie – około 1600 metrów sześciennych rocznie, a w czasie suszy wartość ta spada do 1000 metrów sześciennych. Dla porównania, przeciętny Europejczyk zużywa około 4500 metrów sześciennych wody rocznie.2

Te wyzwania podkreślają pilną potrzebę upowszechniania zrównoważonych rozwiązań, które pomogą rolnikom w adaptacji i utrzymaniu produktywności, a NGT oferują jedną z takich możliwości.

Potrzeba innowacji, nowych technik hodowli genomowej

Marcin Gryn, rolnik prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne oraz wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych mówi, że zmiany w rolnictwie zachodzą tak szybko, że dotychczasowe techniki nie są już wystarczające. - Potrzeba innowacji, w tym nowych technik hodowli genomowej, jest dziś bezdyskusyjna. Patrząc w przyszłość, nie widzę innej możliwości, jak tylko budować je na solidnych fundamentach doświadczenia, uwzględniając jednocześnie stałą obserwację i konieczność zmian. Integracja nowych technik genomowych z obecnymi praktykami mogłaby pomóc nam, rolnikom Unii Europejskiej, stać się bardziej konkurencyjnymi, tak abyśmy mogli nadal utrzymywać nasze gospodarstwa, produkować dla europejskich konsumentów i nie przegrać wyścigu z konkurentami z innych kontynentów - uważa.

Współpraca między rolnikami, naukowcami, decydentami i dostawcami technologii

Współpraca w sektorze rolniczym między rolnikami, naukowcami, decydentami i dostawcami technologii jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału tych innowacji. Dzięki współpracy europejska społeczność rolnicza może zapewnić odpowiedzialne opracowywanie i wdrażanie narzędzi takich jak NGT, pomagając polskim rolnikom w adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie przyczyniając się do bardziej produktywnego, zrównoważonego i odpornego systemu żywnościowego dla przyszłych pokoleń.

Autor: Andre Negreiros, lider działu handlowego międzynarodowej firmy naukowo-badawczej Corteva Agriscience w Europie Środkowo-Wschodniej

Źródło: Corteva Agriscience