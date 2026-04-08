Strona główna » Moja firma » Agrobiznes » Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe

Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe

08 kwietnia 2026, 20:56
ONZ przewiduje, że do 2050 roku populacja świata osiągnie 9,7 miliarda. Wraz ze zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami naturalnymi rośnie potrzeba modyfikacji systemów rolniczych. Należy zapewnić wyższą produktywność, lepszą jakość i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Kluczową rolę pełni tu innowacyjność. Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe. Jak wygląda przyszłość europejskiego rolnictwa?

NGT - Nowe Techniki Genomowe

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat populacja świata wzrosła ponad dwukrotnie, a Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 2050 roku osiągnie 9,7 miliarda. Ten wzrost, w połączeniu ze skutkami zmian klimatu i presją na ograniczone zasoby naturalne, wymaga od systemów rolniczych zapewnienia wyższej produktywności, lepszej jakości i większej wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko, a innowacyjność jest kluczowa dla osiągnięcia tych celów.

Ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w technologii rolniczej w postaci platform cyfrowych i sztucznej inteligencji, które umożliwiają monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym i precyzyjniejsze wykorzystanie środków produkcji. Ponadto praktyki regeneracyjne przyczyniają się do zdrowia gleby i bioróżnorodności, a rozwiązania biologiczne wspierają ochronę upraw i odporność na stres. Oprócz tych osiągnięć, hodowla roślin wkracza w nowy etap dzięki zastosowaniu Nowych Technik Genomowych (NGT).

Ulepszanie roślin

NGT, w tym CRISPR-Cas, zapewniają niespotykaną dotąd precyzję w ulepszaniu roślin. W przeciwieństwie do organizmów modyfikowanych genetycznie, które opierają się na wprowadzaniu obcych genów, NGT działają w obrębie własnego DNA rośliny. Takie podejście pozwala na celowane modyfikacje, które mogłyby wystąpić naturalnie, ale są osiągane szybciej i z większą dokładnością. Technologia wspiera rozwój odmian o zwiększonej odporności na suszę, szkodniki i choroby, a także cechujących się efektywniejszym wykorzystaniu wody i składników odżywczych oraz o wyższej wartości odżywczej. Przyczynia się również do zmniejszenia ilości alergenów i marnowania żywności poprzez wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

Susza stałym elementem

Susza w Polsce nie jest już problemem epizodycznym, lecz stałym elementem krajobrazu hydrologicznego. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)1, tak poważnej sytuacji hydrologicznej nie odnotowywano w Polsce od dekady. Polska znajduje się także w niekorzystnej sytuacji pod względem zasobów wodnych w Europie. Dysponuje trzy razy mniejszymi zasobami wody na mieszkańca niż inne kraje europejskie – około 1600 metrów sześciennych rocznie, a w czasie suszy wartość ta spada do 1000 metrów sześciennych. Dla porównania, przeciętny Europejczyk zużywa około 4500 metrów sześciennych wody rocznie.2

Te wyzwania podkreślają pilną potrzebę upowszechniania zrównoważonych rozwiązań, które pomogą rolnikom w adaptacji i utrzymaniu produktywności, a NGT oferują jedną z takich możliwości.

Potrzeba innowacji, nowych technik hodowli genomowej

Marcin Gryn, rolnik prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne oraz wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych mówi, że zmiany w rolnictwie zachodzą tak szybko, że dotychczasowe techniki nie są już wystarczające. - Potrzeba innowacji, w tym nowych technik hodowli genomowej, jest dziś bezdyskusyjna. Patrząc w przyszłość, nie widzę innej możliwości, jak tylko budować je na solidnych fundamentach doświadczenia, uwzględniając jednocześnie stałą obserwację i konieczność zmian. Integracja nowych technik genomowych z obecnymi praktykami mogłaby pomóc nam, rolnikom Unii Europejskiej, stać się bardziej konkurencyjnymi, tak abyśmy mogli nadal utrzymywać nasze gospodarstwa, produkować dla europejskich konsumentów i nie przegrać wyścigu z konkurentami z innych kontynentów - uważa.

Współpraca między rolnikami, naukowcami, decydentami i dostawcami technologii

Współpraca w sektorze rolniczym między rolnikami, naukowcami, decydentami i dostawcami technologii jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału tych innowacji. Dzięki współpracy europejska społeczność rolnicza może zapewnić odpowiedzialne opracowywanie i wdrażanie narzędzi takich jak NGT, pomagając polskim rolnikom w adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie przyczyniając się do bardziej produktywnego, zrównoważonego i odpornego systemu żywnościowego dla przyszłych pokoleń.

1 https://imgw.pl

2 https://magazyncieplasystemowego.pl/rynek/kiedy-deszcz-to-za-malo-zagrozenie-susza-w-polsce/

Autor: Andre Negreiros, lider działu handlowego międzynarodowej firmy naukowo-badawczej Corteva Agriscience w Europie Środkowo-Wschodniej

Źródło: Corteva Agriscience

Zobacz również:
Powiązane
Testuj, weryfikuj, zmieniaj. Strategia non-finito jako recepta na nieprzewidywalny rynek [WYWIAD]
Testuj, weryfikuj, zmieniaj. Strategia non-finito jako recepta na nieprzewidywalny rynek [WYWIAD]
Ugorowanie to katastrofa dla gleby - najlepszy jest płodozmian. Naukowcy od 1967 roku badali jedno pole
Ugorowanie to katastrofa dla gleby - najlepszy jest płodozmian. Naukowcy od 1967 roku badali jedno pole
Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI
Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI
Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.
Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego? Oto ranking kompetencji, które realnie zyskują na znaczeniu
04 kwi 2026

Rynek szkoleń w Polsce bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wiele firm i instytucji traktowało szkolenia jako dodatek. Coś, co „warto zrobić”, jeśli zostanie budżet. Dziś coraz częściej są one traktowane jak narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. I słusznie. Bo tempo zmian jest już zbyt duże, by opierać rozwój organizacji wyłącznie na doświadczeniu zdobytym kilka lat temu.
Dla naszego bezpieczeństwa czy dla kontroli? KSeF, AML, likwidacja gotówki
04 kwi 2026

Państwo bardzo rzadko odbiera przedsiębiorcy wolność w sposób gwałtowny. Nie robi tego jednym aktem. Nie robi tego wprost. Robi to etapami. Pod hasłem transparentności. Pod szyldem uszczelnienia systemu. W imię walki z nadużyciami, przestępczością finansową, szarą strefą i terroryzmem. Brzmi rozsądnie. Nawet odpowiedzialnie. I właśnie dlatego ten proces jest tak skuteczny.

REKLAMA

Polska królestwem wikliny! Dlaczego nasze kosze podbijają świat
02 kwi 2026

Polska, a zwłaszcza podkarpackie zagłębie wikliniarskie, przeżywa renesans tradycji, która w Europie niemal zanikła. Polskie kosze i wyroby rękodzielnicze zdobywają serca klientów na całym świecie.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2
01 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 wprowadza nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą wielu firm w całej Unii Europejskiej. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, wyjaśniając kluczowe kwestie. Sprawdź, co zmienia się w przepisach i jak przygotować się na nowe regulacje.
Dyrektywa NIS2 w Polsce – co się zmienia i dla kogo
31 mar 2026

3 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wdrażająca dyrektywę NIS2. Przepisy obejmą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy firm i instytucji – znacznie więcej niż dotychczas. Nowe obowiązki dotyczą zarządów, nie tylko działów IT, a ich niedopełnienie grozi karami sięgającymi 10 mln euro (egzekwowanymi od kwietnia 2028 r.). Poniżej wyjaśniamy, kogo obejmują nowe przepisy, co konkretnie trzeba wdrożyć i w jakich terminach.
Feedback, który naprawdę działa. Jak budować kulturę informacji zwrotnej w zespole
03 kwi 2026

Większość menedżerów wie, że feedback jest ważny. Niewielu potrafi go dawać tak, żeby naprawdę coś zmieniał. Efekt? Rozmowy oceniające raz do roku, ogólne komentarze w stylu „dobra robota” albo „trochę się postaraj” – i zero realnej zmiany zachowania. Tymczasem dobrze używany feedback to jedno z najpotężniejszych narzędzi budowania zespołu. I nie kosztuje nic poza uwagą.

REKLAMA

„Dobra robota” nic nie znaczy. Jak chwalić współpracowników tak, żeby naprawdę coś zmieniało
29 mar 2026

Większość menedżerów chwali zbyt rzadko i zbyt ogólnie. „Dobra robota”, „Spoko”, „Nieźle” – to zdania, które brzmią jak pochwala, a nie budują kompletnie niczego. Pracownik nie wie, co dokładnie zrobił dobrze, więc nie wie, co powtarzać. A menedżer jest przekonany, że „często chwali”. Ten rozdźwięk kosztuje firmy więcej, niż myślą.
Twój mózg kłamie – i przez to popełniasz błędy jako menedżer
28 mar 2026

Decyzje podejmujemy codziennie – o ludziach, procesach, priorytetach. Chcielibyśmy wierzyć, że są racjonalne i oparte na faktach. Rzeczywistość jest inna: znaczną część z nich podejmujemy na skróty, automatycznie, pod wpływem mechanizmów, których najczęściej nie jesteśmy świadomi. To nie jest słabość – to budowa ludzkiego mózgu. Ale menedżer, który o tym nie wie, zarządza iluzją, a nie rzeczywistością.
