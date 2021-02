Mniejsze obiekty handlowe bardziej odporne na skutki pandemii [ANALIZA]

Jaka jest kondycja małych obiektów handlowych?

W miesiącach maj-październik 2020 r., czyli w okresie, kiedy nie było ograniczeń w funkcjonowaniu centrów handlowych, obroty wśród wszystkich kategorii najemców były średnio o prawie 5% wyższe w centrach małych i średnich (poniżej 40 000 mkw.), niż w centrach dużych i bardzo dużych (powyżej 40 000 mkw.).

Co prawda nie jest to ogólny trend, jednak są marki, które odnotowują wzrosty obrotów lub jedynie niewielkie spadki. Z pewnością tę nierówną walkę wygrywają sieci fast foodowe oraz ogólnie ujęty „sektor prezentowy”. Pod znakiem zapytania stoi los najemców z sektora gastronomicznego, którzy nie mają możliwości realizowania zamówień na wynos bądź ich realizacja jest biznesowo nieuzasadniona – mówi Paulina Bauer, Associate w dziale Asset Services Cushman & Wakefield.





Czego poszukują najemcy?

Biorąc pod uwagę format obiektów handlowych, najemcy wykazują obecnie większe zainteresowanie ekspansją w parkach handlowych, co może przełożyć się na niższy poziom pustostanów w tego typu obiektach.

Parki handlowe umożliwiając szybkie i wygodne zakupy doskonale wpisują się w aktualne potrzeby klientów. Format ten już od kilku lat dynamicznie się w Polsce rozwija, a obecnie, w okresie pandemii dodatkowo szczególnie zyskał na atrakcyjności. Ograniczona do minimum powierzchnia wspólna, wygodny parking i oddzielne wejścia do każdego lokalu są nie tylko bardzo atrakcyjne dla klientów, ale również znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa epidemicznego – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director w dziale Consulting & Research Cushman & Wakefield.

Ponad 30% budowanej obecnie powierzchni handlowej to parki handlowe o powierzchni od 5 000 mkw. do 10 000 mkw.

Około 380 000 m kw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy z terminem otwarcia zaplanowanym na 2021 r. Znaczną część, ponad 30%, stanowią niewielkie parki handlowe o powierzchni nieprzekraczającej 10 000 mkw.

Parki handlowe to format, który w ostatnich latach zyskał na popularności. W dobie pandemii są one częściej wybierane ze względu na ograniczone powierzchnie wspólne oraz niezależny dostęp do poszczególnych sklepów, co sprawia, że zakupy są postrzegane, jako wygodne, szybkie i bezpieczne. Zarządzając na przestrzeni ostatnich lat obiektami komercyjnym, w tym pięcioma parkami handlowymi, wnikliwie analizowałam wpływ pandemii na ich wyniki i śmiało mogę stwierdzić, że to parki wychodzą z pandemii obronną ręką – podsumowuje Paulina Bauer, Associate w dziale Asset Services Cushman & Wakefield.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA