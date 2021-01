Barbara Nowacka: Jakie spółki i na jakiej zasadzie budowały Szpital Narodowy? [PODCAST]

Barbara Nowacka rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) dodaje, że przeprowadzona kilka dni temu kontrola na szpitalu na Stadionie Narodowym pokazała jaki to był gigantyczny wydatek. Barbara Nowacka zadaje pytanie na jakich zasadach budowano szpital. Czy były konkursy, zamówienia czy z wolnej ręki po prostu przyznano firmom pieniądze na przystosowanie stadionu do funkcji szpitalnych? Bo smutne doświadczenia przy ministrze Szumowskim pokazują, że zamówienia maseczek, respiratorów, przyłbic szły nieprzejrzystymi, ryzykownymi kluczami – podkreśla.

- Teraz, ta końcówka stycznia jest wyjątkowo trudna: problemy rządzących z organizacją szczepień, kolejki starszych osób pod punktami szczepień – naprawdę, dramatyczny obraz takiego nieprzygotowania. Równocześnie, potężne perturbacje firm, które zostały pozamykane i pozbawione możliwości zarabiania i nie otrzymują pomocy od rządu. Wydawałoby się logicznie, że rządzący w tym czasie, nie otwierają pola kolejnego konfliktu. Że spróbują rozwiązać problem szczepień i zdrowia, będą działali na rzecz pomocy przedsiębiorcom. A oni wybrali ruszenie w tym momencie z tematem aborcji. Tylko zapominają, że społeczeństwo jest mądre. I wszyscy widzą, że z jednej strony uderzają w prawa kobiet, z drugiej – nie radzą sobie z ochroną zdrowia, a z trzeciej – nie pomagają przedsiębiorcom.

Co wykazała kontrola poselska w temacie szpitala na Stadionie Narodowym?

- Kilka dni temu, kontrola poselska pokazała jak gigantyczny to był wydatek [szpital na Stadionie Narodowym]. […] Moim zdaniem, ciekawsze pytanie będzie, nie: ile wydano, tylko jakie spółki i na jakich zasadach budowały ten szpital narodowy? Kto przyznawał im pieniądze i na jakich zasadach? Czy były konkursy, zamówienia czy z wolnej ręki po prostu przyznano firmom pieniądze na przystosowanie stadionu do funkcji szpitalnych? Pamiętamy historie z instruktorem narciarstwa od maseczek, respiratory i handlarz bronią. Tych pieniędzy żeśmy do tej pory nie odzyskali, a to są pieniądze, które by uratowały miejsca pracy. […] Powstanie w sejmie, mam nadzieję, jak najszybciej komisja śledcza. Koalicja Obywatelska zbiera w tej chwili podpisy wśród posłów, żeby ten projekt złożyć, żeby wpłynął do laski marszałkowskiej. Zobaczymy, co PiS z tym zrobi, ale tu skala niegospodarności przy pandemii jest naprawdę duża.

Przed nami 29 finał WOŚP

- Od wielu lat wspieram WOŚP jak mogę. Chyba każdy z nas, kto był w szpitalu widział łóżka, sprzęt medyczny z charakterystycznym serduszkiem. Chciałabym, żeby mój kraj, Polska, robiła tyle dobrego dla ludzi, co robią wolontariuszki i wolontariuszki WOŚP tego jednego dnia.

