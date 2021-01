Bartek Fetysz: Kultura już dawno zeszła do Internetu, w telewizji nic nie ma [PODCAST]

Kultura zeszła do Internetu, bo każdy chce już być niezależny – mówi Bartek Fetysz. Jak podkreśla w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) nie potrzebna była do tego pandemia, chociaż ona tylko ten proces umocniła. Tak naprawdę w telewizji nic nie ma. Powiem to głośno: TVP uważane za telewizję reżimową, jest tak samo reżimowe jak TVN. TVN promuje tylko i wyłącznie te same twarze, te same talenty.

Czy Facebook rozwija czy zabija talenty?

„Facebook, który dla wielu wydawał się super wspaniałą platformą, jest więzieniem. Bo, jeżeli promujesz tam swoją stronę, to będzie Ci obcinał zasięgi. To samo jest z Instagramem i ze wszystkim. Co robić, żeby być? Być niezależnym.”





Artyści zostali bez pieniędzy

„Ludzie nie rozumieją, że artysta, który bierze za koncert np. 35 tysięcy i teraz są wielkie głosy, że: ale jak to?! nic nie odłożyli? Że oni muszą się tym podzielić: z zespołem, z oświetleniowcem, z różnymi technikami. Taka Ania Karwan czy załóżmy, Michał Wiśniewski, może sobie poradzą. Ale ludzie z ich zespołu? Już niekoniecznie. Bo gdzie mają grać, co mają oświetlać? Swoje puste konta bankowe?”

Bartek Fetysz - dziennikarz, bloger, diler metafor, autor książki Obudziłem się trochę podły

