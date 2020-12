Największe kryzysy wizerunkowe 2020 roku [RANKING]

Największe kryzysy wizerunkowe 2020 roku

Największy kryzys wizerunkowy 2020 roku w Polsce to postawa hierarchów Kościoła Katolickiego. Instytucja ta już drugi rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu rankingu Kryzysometr tworzonego przez specjalistów od komunikacji. W osobnym rankingu kryzysów świata biznesu pierwsze miejsce zajęła Wirtualna Polska w związku ze sprawą tekstów fikcyjnych dziennikarzy i niejasnych powiązań z Ministerstwem Sprawiedliwości. Takie są główne wyniki badania „Kryzysometr 2020/2021” przeprowadzonego przez Alert Media Communications

„Komunikacyjnie największe emocje budzi w nas świat polityczno-społeczny i to tam pojawiają się kryzysy wizerunkowe budzące największe zainteresowanie. Po doświadczeniach z ubiegłego roku – kiedy wydarzenia ze sfery publicznej zupełnie zdominowały ranking, zajmując siedem pierwszych pozycji – podjęliśmy decyzję o jego przeformułowaniu i stworzeniu dwóch oddzielnych zestawień: polityczno-społecznego i biznesowego. Dzięki temu możemy obserwatorom obu scen, publicznej i rynkowej, zapewnić lepsze rozeznanie w charakterze prawidłowości rządzących aktualnymi kryzysami” – powiedział Adam Łaszyn, Prezes Alert Media Communications.





Kryzysy sfery publicznej - wyniki

W sferze publicznej kolejny rok z rzędu respondenci kryzysową palmę pierwszeństwa przyznali Kościołowi Katolickiemu, w związku z zarzutami wobec hierarchów kościelnych dotyczącymi przede wszystkim tuszowania afer pedofilskich. Znamienne jest to, że odsetek głosów na kryzys tej instytucji wzrósł z 45% w 2019 roku, do aż 64% w 2020, zdecydowanie wyprzedzając inne kryzysy. „Jeśli w roku COVID-u i gigantycznych afer politycznych aż tak rosną i tak wysokie wskazania na Kościół, to oznacza, że kryzys wizerunkowy tej instytucji jest nie tylko trwały, ale i przyspiesza oraz pogłębia się. Wyraźnie brakuje tam wyciągania wniosków” – ocenił Adam Łaszyn.

Na drugim miejscu w rankingu kryzysów publicznych – z 42% wskazań[1] – znalazł się Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej i skutki wyroku likwidującego konsensus społeczny w sprawie przepisów dotyczących aborcji. Na podium trafił jeszcze wicepremier Jacek Sasin w związku z wydaniem 70 milionów złotych na wybory korespondencyjne, które się nie odbyły (37% głosów).

Na czwartym miejscu zestawienia znalazła się radiowa Trójka i katastrofalne zarządzanie konfliktem wokół odejścia czołowych dziennikarzy tej jeszcze niedawno kultowej stacji (29% wskazań). Kolejne miejsca w kategorii „kryzys sfery publicznej” zajęli zaś politycy: Łukasz Szumowski (zarzuty korupcyjne oraz kontrowersje wokół zakupu respiratorów i maseczek – 28 % głosów) oraz Jarosław Kaczyński – i to dwukrotnie: oświadczenie video dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego i strajku kobiet (18% wskazań) i wizyta Prezesa PiS na Powązkach w czasie, gdy cmentarze były zamknięte dla wszystkich obywateli (17%).

Kryzysy świata biznesu - wyniki

W rankingu kryzysów świata biznesu, niechlubne pierwsze miejsce zajęła Wirtualna Polska w związku z tekstami fikcyjnych dziennikarzy i zarzutami dotyczącymi powiązań z Ministerstwem Sprawiedliwości (43% głosów).

Dwie kolejne pozycje to kryzysy „celebryckie”: Veclaim i tzw. „afera metkowa” dotycząca fałszowania miejsca produkcji ubrań marki Jessiki Mercedes (38%) oraz Anna Lewandowska – filmik, na którym gwiazda przebrała się w strój imitujący otyłość, a następnie groziła pozwem aktywistce, która zamieściła negatywny komentarz w tej sprawie (31% głosów).

W czołówce rankingu rynkowego znalazł się jeszcze luksusowy sklep Moliera 2 i kontrowersje wokół akcji #DzieńSzpilek (30% wskazań) oraz mBank – wyciek danych klientów i omyłkowa masowa wysyłka testowych powiadomień „push” (26%). Inne wydarzenia notowały poniżej 13% wskazań.

„Tegoroczny ranking kryzysów biznesowych potwierdza, że życie firm nie jest tak medialnym tematem, jak sfera publiczna. W czołówce zestawienia znalazły się albo takie wydarzenia, które w jakiś sposób dotykają polityki, jak np. relacje wp.pl z Ministerstwem Sprawiedliwości, albo „kryzysy celebryckie”, o których jest głośno bardziej ze względu na rozpoznawalność głównych aktorów, niż naturę samego wydarzenia. A przecież ranking przygotowany był przez specjalistów ds. komunikacji – czyli osoby, które kryzysami interesują się w szczególny, bo profesjonalny sposób. To pokazuje, że odbiór przez konsumentów kryzysów wizerunkowych firm, a co za tym idzie, ich przełożenie na biznes nie jest obecnie znaczące wobec przyćmiewających je wizerunkowych katastrof świata społeczno-politycznego” – podsumował Krzysztof Tomczyński, Partner i Account Director w Alert Media Communications.

