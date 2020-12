2020 rokiem transformacji gospodarczej - RIG w Katowicach podsumował rok

RIG w Katowicach podsumował rok

Rok 2020 miał dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wyjątkowy wymiar. Instytucja samorządu gospodarczego obchodziła jubileusz 30-lecia swojej działalności w regionie. Świętowanie, podsumowania i wspomnienia musiały jednak ustąpić miejsca wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazła się polska gospodarka. Z całą pewnością, ogłoszony w marcu stan epidemii COVID-19 stał się olbrzymim wyzwaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pandemia zmieniła kierunek funkcjonowania wielu firm. W obliczu niespotykanego egzaminu i kryzysowej sytuacji - RIG w Katowicach, który od 1990 roku realizuje misję wspierania podmiotów gospodarczych, służył realną pomocą i aktywnie wspierał działalność śląskiego biznesu.

– Ten rok jest pełen niespodzianek, szczególnie tych gospodarczych. To czas na podsumowania, ale również restrukturyzacje wielu firm i idącą za tym transformację. Jako druga co do wielkości Regionalna Izba Gospodarcza w Polsce towarzyszymy od marca firmom w przejściu tej trudnej drogi, ale jednocześnie wierzymy, że dzięki wsparciu i narzędziom jakie dzisiaj są dla firm, za kilka miesięcy odbudują swoje pozycje nie tylko na rynku krajowym, ale również europejskim i światowym – podkreśla Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.





Centrum Wsparcia MŚP – infolinia bezpłatnych konsultacji dla śląskich firm

Pod koniec marca uruchomiono nowy projekt - Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw z infolinią i stroną internetową www.centrumwsparciamsp.pl, gdzie właściciele firm po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymywali konkretną pomoc ekspertów. Poprawa sytuacji lokalnych firm w województwie śląskim była możliwa dzięki ścisłej współpracy z Miastem Katowice i Województwem Śląskim. Centrum Wsparcia MŚP stanowiło jeden z filarów „Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy”, który pełnił rolę samorządowej tarczy antykryzysowej dla miejskich firm.

Od lipca br. z Centrum Wsparcia MŚP korzystały już śląskie mikro, małe i średnie firmy z całego województwa śląskiego, w ramach IV filaru „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki”, uruchomionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Z tej formy doradztwa i konsultacji dla przedsiębiorców z zakresu prawa, finansów i możliwości pozyskania dofinansowania, podatków i księgowości, HR i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy, łączenia firm oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego – skorzystało w 2020 r. aż 460 firm.

Grono eksperckie Centrum Wsparcia MŚP, złożone z konsultantów infolinii (pracowników Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), a także zrzeszonych w ramach Izby kancelarii, biur księgowych, agencji marketingowych i consultingowych, które wyraziły chęć współpracy - poświęcili łącznie blisko 2000 h na doradztwo dla przedsiębiorców w potrzebie. Co daje prawie 3 miesiące pomocy non-stop! Co godne podkreślenia, po porady CWMŚP sięgnęły firmy z ponad 50 miejscowości woj. śląskiego.

EKMŚP - od transformacji energetycznej po Internet Rzeczy i Przemysł 4.0

Od 2011 r. RIG w Katowicach – jako lider w obszarze MŚP – wspiera firmy podczas największego w tym sektorze wydarzenia – Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wirus nie oszczędził i tego projektu, zamiast tradycyjnie organizować 10. edycję, trzeba było zbudować formułę i agendę imprezy od nowa. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach postawiła na specjalny kształt EKMŚP - Back to Business - by tchnąć ducha wiary i walki w firmy w tak trudnym czasie. Nazwa oddawała obecny stan gospodarki – wiele procesów inwestycyjnych zostało w 2020 r. wstrzymanych, a przedsiębiorcy mierzyli się nie tylko z problemami finansowymi, ale często także z dużymi ograniczeniami formalnymi dla prowadzonych działalności. Kluczowe zatem stało się hasło „powrotu do biznesu” – odbudowanie łańcucha dostaw i przekonanie inwestorów, że warto angażować się w nowe projekty.

Od września do grudnia 2020 r. miały miejsce cztery wydarzenia w czasie specjalnej edycji kongresu. Z uwagi na pandemię, konferencje i panele eksperckie poświęcone najistotniejszym problemom polskich przedsiębiorców można było śledzić online. Kongres rozpoczął się spotkaniem w Muzeum Zamkowym w Pszczynie 30 września. Celem II Think Eco Forum: Czysta woda, czysta energia, czysta Polska było nagłośnienie tematu ekologii, zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwiązań sprzyjających gminom i ich mieszkańcom. Eksperci reprezentujący różne sektory samorządu, nauki i biznesu rozmawiali między innymi o możliwości połączenia działań odbudowujących gospodarkę z upowszechnieniem „zielonych technologii”.

Ze względu na sytuację pandemiczną, kolejne wydarzenie odbyły się wyłącznie w wersji online. 23 i 24 listopada – w trakcie konferencji Inwestycje motorem rozwoju oraz Finansowanie przedsiębiorców i rozwoju gmin - włodarze śląskich miast i przedstawiciele instytucji finansowych, uczelni i biznesu rozmawiali o tym: narzędziach i rozwiązaniach pozwalających na inwestowanie w trudnych czasach pandemii, o tym w jaki sposób finansować swoje przedsiębiorstwa oraz co zrobić, by z perspektywy samorządowca lub przedsiębiorcy wspierać rozwój gminy. Ostatnie spotkanie w trakcie specjalnej edycji EKMŚP poświęcone było nowoczesnym technologiom – Branża hi-tech polską autostradą do przyszłości.

Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się Internet Rzeczy oraz Przemysł 4.0 – rozwiązania, które stawiają na unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Tegoroczny kongres, mimo specyficznych warunków i zmienionej formuły, przyciągnął rekordową liczbę uczestników – łącznie wzięło w nim udział 11,5 tys. osób - o 3,5 tys. więcej niż w zeszłorocznej, stacjonarnej edycji.

Globalny potencjał spotkań B2B online

W trakcie Kongresu zainaugurowano cykl biznesowego dialogu online. W tym celu została uruchomiona jedyna w Polsce platforma spotkań B2B online do networkingu przedsiębiorców. W sytuacji epidemicznej spotkania online 1:1 to nie tylko szansa na nowe kontakty i kontrakty, ale również możliwość pozyskania aktualnej wiedzy, dzięki której można rozwinąć swoją firmę. Biznesowe spotkania w sieci to odpowiedź na potrzeby czasu, przy okazji niosąca wiele korzyści dla firm. Z bezpłatnej możliwości wejścia na nowe rynki dla różnych branż i wzmocnienia relacji biznesowych skorzystało 100 przedsiębiorców z 17 krajów, łącznie odbyło się blisko 70 wirtualnych spotkań.

Śląska Akademia Handlu Internetowego – kompendium wiedzy o sprzedaży i reklamie online

Konieczność przyśpieszonej lekcji cyfryzacji i e-handlu przeszło w mijającym roku wiele firm. Ponieważ aktualnie Internet daje najlepsze możliwości dotarcia do klientów i pozwala na wejście na nowe tory, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Śląską Organizacją Szkoleniową zainicjowały w listopadzie pilotażowy projekt. To wyjątkowa propozycja szkoleń dla przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, zainteresowanych poszerzeniem kanałów sprzedaży, dystrybucji i promocji o działania w Internecie. Ponieważ pierwsza edycja Akademii, w której wzięła udział grupa złożona z przedstawicieli 30 śląskich firm, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, już w lutym 2021 r. planowana jest kolejna odsłona projektu.

Gospodarcze Zamknięcie Roku wraz ze Śląskim Forum Ekspertów

Stan pandemii jest porównywalny ze stratami poniesionymi w czasie II wojny światowej… Czy zdaliśmy egzamin w walce ze skutkami COVID-19? O sytuacji gospodarczej regionu i Polski debatowali uczestnicy Gospodarczego Zamknięcia Roku. Wydarzenie - w formule online - podsumowuje całoroczne działania dla przedsiębiorców poczynione, na skalę ogólnopolską i regionalną, przez rząd, instytucje samorządowe i finansowe oraz środowisko biznesu, wspierające polskie firmy w tym trudnym czasie.

W imieniu przedsiębiorców rok podsumował Adam Abramowicz, który w trudnych czasach blokady gospodarki trwał na posterunku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Rok 2020 rozpoczął się obiecująco, przez pierwsze trzy miesiące firmy z sektora MŚP rozwijały się, sprzedaż i wynagrodzenia rosły. W połowie marca wszystko uległy załamaniu przez pandemię. Przedsiębiorcy, którzy podlegają tym wszystkim restrykcjom przeżywają niezwykle ciężki okres, związany z samym utrzymaniem firmy. Życzę wszystkim, by przyszły rok był lepszy, żebyśmy mogli prowadzić działalność gospodarczą w normalnych warunkach. Mamy „Dziesiątkę Rzecznika MŚP”, projekt opracowany w listopadzie wraz z reprezentantami ponad 200 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku. To są postulaty, które mają spowodować obniżenie kosztów działalności, poprawienie jej bezpieczeństwa, eliminację zbędnych obowiązków i biurokratycznych barier. Liczymy na to, że politycy wezmą sobie te propozycje zmian systemowych do serca i uda nam się przynajmniej poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co jest niezbędne, żebyśmy mogli odrabiać straty poniesione w czasie pandemii – akcentuje Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Wystąpienie Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pokazało, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią inwestorzy udowodnili, że są przygotowani do prowadzenia biznesu w każdych czasach. Spółka postawiła w 2020 r. na realizowanie głównych celów strategicznych: pozyskanie dużych inwestorów i wzrost zainteresowania KSSE firm z sektora MŚP.

- W tym roku, do tej pory wydaliśmy w KSSE już 49 decyzji o wsparciu projektów inwestycyjnych. Działa nasza specjalna strefa wsparcia dla firm. Wartość nakładów przekroczyła 3,4 mld zł. Dzięki nim nasi inwestorzy utworzą ponad 1440 nowych miejsc pracy. Rok się jednak jeszcze nie skończył i szykujemy się na rekord w historii KSSE i to pomimo COVID-19. Już dziś mogę powiedzieć, że na koniec roku, nasi inwestorzy i KSSE, będziemy przykładem jak w trudnych czasach być liderem rozwoju gospodarczego w Polsce i w Europie - podsumował rok 2020 w KSSE, dr Janusz Michałek, prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

