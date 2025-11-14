REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » 1500 zł od ZUS! Wystarczy złożyć wniosek do 30 listopada 2025. Sprawdź, dla kogo te pieniądze

1500 zł od ZUS! Wystarczy złożyć wniosek do 30 listopada 2025. Sprawdź, dla kogo te pieniądze

14 listopada 2025, 11:06
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1500 zł ulgi dla przedsiębiorców
1500 zł ulgi dla przedsiębiorców
To jedna z tych ulg, o której wielu przedsiębiorców dowiaduje się za późno. Program „wakacji składkowych” ma dać właścicielom firm chwilę oddechu od comiesięcznych przelewów do ZUS-u. Można zyskać nawet 1500 zł, ale tylko pod warunkiem, że wniosek trafi do urzędu najpóźniej 30 listopada 2025 roku.

W 2024 roku o "wakacjach od ZUS" było głośno. Kampania informacyjna dotarła do tysięcy przedsiębiorców. W tym roku mówi się o tym znacznie mniej, dlatego wielu właścicieli firm po prostu zapomina o tej uldze. Przypominamy więc, to realna szansa na finansowy oddech.

Co dają wakacje od ZUS 2025?

Dla wielu prowadzących działalność gospodarczą to pierwszy rok, w którym można skorzystać z takiego rozwiązania. „Wakacje od ZUS” pozwalają przez jeden miesiąc w roku nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, a mimo to zachować ciągłość ubezpieczenia. To coś w rodzaju małego oddechu w gąszczu obowiązków przedsiębiorcy.

Nie jest to jednak urlop automatyczny. Aby skorzystać z ulgi, trzeba złożyć elektroniczny wniosek do ZUS - najlepiej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Ci, którzy przegapią termin, tracą prawo do zwolnienia aż do kolejnego roku. ZUS nie wysyła przypomnień ani powiadomień, dlatego wielu właścicieli firm odkłada to „na później”, które często nigdy nie nadchodzi.

Kalendarz księgowego 2026

Kto może złożyć wniosek o wakacje składkowe?

Zasady są proste, wniosek może złożyć osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników. W ramach „wakacji składkowych” ZUS pokrywa za przedsiębiorcę składki za wybrany miesiąc - łącznie około 1200 - 1500 zł brutto (czyli równowartość typowych składek społecznych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, przez ten miesiąc firma nadal działa, a przedsiębiorca może legalnie wystawiać faktury i osiągać przychód. Ulga nie wpływa na prawo do emerytury, zasiłku ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Cel programu i ograniczenia

Nowe przepisy są częścią pakietu ustaw wspierających mikrofirmy. Rząd tłumaczy, że celem programu jest realne wsparcie osób, które utrzymują działalność w pojedynkę. To także sposób, by poprawić statystyki samozatrudnienia i zahamować falę zamykania jednoosobowych firm.

ZUS przypomina jednak, że to ulga jednorazowa w roku - nie można łączyć jej z innymi formami zwolnień czy ulg w opłacaniu składek.

Do kiedy złożyć wniosek o wakacje od ZUS?

Dla tych, którzy w tym roku nie korzystali jeszcze z ulgi, ostateczny termin to 30 listopada. Inaczej ulga za ten rok przepadnie.

Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że wielu przedsiębiorców zostawia formalności na ostatnią chwilę. Tymczasem złożenie wniosku trwa zaledwie kilka minut, wystarczy zalogować się do PUE ZUS, wybrać zakładkę „Wakacje składkowe” i potwierdzić wysyłkę formularza.

INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

