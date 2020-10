Swing trading – co to jest? Swing trading vs day trading

Swing trading to strategia inwestowania pieniędzy, która znajduje się pomiędzy day tradingiem a inwestowaniem długoterminowym i zwykle zakłada używanie dźwigni finansowej. To także, obok day tradingu, najpopularniejsza metoda inwestycyjna na rynku walutowym forex.

Wspomniany day trading zakłada zawieranie i zamykanie wielu pozycji w trakcie jednego dnia, a często nawet jednej sesji handlowej. To wymaga od tradera dyspozycyjności i szybkiego reagowania na zmiany, które na bieżąco śledzi na wykresach. Swing trading dopuszcza natomiast trzymanie pozycji nieco dłużej – najczęściej kilka dni, a czasami nawet kilka tygodni. Dlatego właśnie jest dobrą opcją dla osób, które nie mają czasu na śledzenie sytuacji rynkowej przez cały dzień, na przykład z powodu absorbującej pracy zawodowej.





Swing trading na rynku forex waluty – jak to działa w praktyce?

Traderzy zaangażowani w strategię swing trading dokładnie i ostrożnie analizują wykresy analizy technicznej i fundamentalnej, a także kursy walut i dane makroekonomiczne, które mogą na nie wpłynąć. Warto robić to na bieżąco, chociaż niekoniecznie codziennie rano i wieczorem – w końcu ta strategia ma sprzyjać osobom, które nie inwestują na pełen etat.

Jako swing trader szukaj rozwiniętych trendów, które mają perspektywy na kontynuację. Następnie czekaj na moment, w którym nastąpi ich korekta. W ten sposób będziesz w stanie dołączyć do trendu w duchu swing tradingu, po lepszej cenie. Nie zapominaj oczywiście o każdorazowym szacowaniu ryzyka inwestycji – powinno ono być mniejsze od zysku, którego się spodziewasz. W sytuacji odwracania się rynku zamknij pozycję i czekaj na kolejną okazję lub od razu otwórz przeciwną.

Zalety strategii swing trading

Swing trading to jedna ze strategii najchętniej wybieranych przez traderów forex, szczególnie początkujących, ponieważ bazuje na bardziej przyjaznym dla nich interwale czasowym.

Transakcje krótkoterminowe wymagają stałego monitorowania sytuacji rynkowej. Do długoterminowych z kolei niezbędna jest duża dyscyplina i wiara we własną strategię – a tego zwykle brakuje osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Swing trading jest idealnym kompromisem między nimi. Wystarczy, że będziesz obserwować trendy np. raz dziennie, a w razie potrzeby zerkniesz tylko na bieżącą sytuację Twoich pozycji.

Wiesz już, jak grać na forex w stylu swing trading. Pamiętaj jednak, że ta strategia wymaga zdolności identyfikacji punktów zwrotnych w poszczególnych trendach oraz sporej świadomości inwestycyjnej. Aby podszkolić te umiejętności, skorzystaj z forex demo – wersji próbnej platformy inwestycyjnej. To tutaj na wirtualnych pieniądzach, ale w realnym środowisku rynku walutowego, poznasz mechanizmy forex i zdobędziesz cenne doświadczenie tradingowe. Sprawdź się, zanim wskoczysz na głęboką wodę!

