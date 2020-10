10 zmian Slim Vat - ulga czy kłopoty dla przedsiębiorców? [VIDEO]

Slim Vat - zmiany

Najważniejsza ze zmian, to wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 do 6 miesięcy.

Druga z proponowanych zmian wprowadza wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych.





- W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych - mówi dr Jacek Matarewicz, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Spójny kurs przeliczeniowy walut dla VAT i podatków dochodowych

To dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania VAT wyrażonej w walucie obcej i przeliczania na złote - zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),

Czwarta z proponowanych zmian to wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

- Ta zmiana jest wykonaniem wyroku TSUE – wyjaśnia dr J.Matarewicz.

Wyższy limit na prezenty

Kolejne trzy zmiany to:

*podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

* brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w Projekcie

*wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę, które to rozwiązanie potwierdzi dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, to korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Natomiast negatywnie należy ocenić zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych, które ograniczą moc ochronną tych informacji, a także skrócą okres ich obowiązywania.

- Te ostatnie zmiany godzą w zasadę wzajemnego zaufania i ograniczają poczucie bezpieczeństwa związanego z obowiązywaniem prawa – wyjaśnia J.Matarewicz z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

