Biznes za 10 lat. Czy roboty zastąpią ludzi?

Biznes w 2030 roku

Niewątpliwie czeka nas automatyzacja wielu procesów i dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Jak pokazują badania[1], 86% respondentów uważa, że nowe technologie nie zastąpią kompetencji ludzkich, ale aż 37% badanych obawia się postępu informatycznego. Jakie narzędzia i obszary zrewolucjonizują nasze miejsca pracy za 10 lat?

Według raportu „Światowe tendencje do 2030 r.: czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?” jako jedna z pięciu najważniejszych tendencji globalnych wskazana jest rewolucja przemysłowo

-technologiczna. Jego autorzy prognozują, że nadchodzący przełom technologiczny, który rozwinie się przez najbliższe 10 lat na masową skalę, przyniesie nam tzw. „Internet przedmiotów” charakteryzujący się dużymi zbiorami danych i ich eksploracją, chmurami obliczeniowymi oraz komputerami o ogromnych mocach obliczeniowych[1].





Żeby nie bać się przyszłości, trzeba najpierw zachodzące zmiany zrozumieć i oswoić. Żyjemy w świecie, w którym powszechny jest dostęp do rozwiązań cyfrowych. Z pewnością szybki postęp w dziedzinie innowacji technologicznych sprawia, że pojawiają się nowe wyzwania w obszarze zarządzania organizacją. Jakie trendy będą obowiązywać w 2030 roku? Już dekadę wcześniej warto sprawdzić, w którą stronę zmierzają przedsiębiorstwa i w jakich kierunkach będzie rozwijać się biznes.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML)

Na znaczeniu zyskują dane i umiejętność analizy. Rośnie ich skala, szybkość, ale także możliwości przetwarzania. Spowoduje to pięciokrotny wzrost ich strumieni i infrastruktury analitycznej[2]. Ciągły rozwój i upowszechnianie AI znacząco wpłynie na prowadzenie biznesu, może zrewolucjonizować nawet całe branże, na przykład świat motoryzacji. Sztuczna inteligencja wraz z uczeniem maszynowym, które jako jej część wykorzystywane jest w programach AI, umożliwiają rozwój cyfrowy, zmieniają sposób podejścia do danych, interakcji z nimi, a także możliwości ich wykorzystania.

„Według prognoz do końca 2024 r. 75% przedsiębiorstw będzie w praktyce wykorzystywać możliwości sztucznej inteligencji. Uczenie maszynowe, które jest częścią AI, to coś więcej niż tylko programowanie komputerów, uczymy je analizować dane, a także na ich podstawie wykonywać zadania. Potrafią one prognozować, rozpoznawać, oraz klasyfikować informacje. Przykładem jest wykorzystanie autorskiego narzędzia InSight, które potrafi wykonywać zadania analityków bankowych – wydawać decyzje o przyznaniu kredytu na podstawie analizy dokumentacji. Niesamowita jest również różnorodność tematów, którymi InSight potrafi się zająć. Pomaga szybko analizować rozproszone dane, nawet z takich nośników jak taśmy video, informując np. o tym, w którym meczu piłkarskim i w której sekundzie logo danej firmy było widoczne podczas strzelania gola. Jest też partnerem-konsultantem zbierającym oraz analizującym dane, choćby dla inżynierów podejmujących decyzje o miejscach odwiertu ropy naftowej. Już obecnie wiele światowych firm stosuje Big Data i ML. Za 10 lat może nie być biznesu, który nie korzysta z ich potencjału. W przyszłości będzie ono jeszcze szerzej wykorzystywane w takich dziedzinach jak transport w kontekście autonomicznych samochodów czy obrazowania medycznego w diagnostyce” – mówi Sylwia Pyśkiewicz, Prezes Iron Mountain Polska.