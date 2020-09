Polityka Nowej Szansy - jak złożyć wniosek o dotacje dla firmy?

Na wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych trudnościami rocznie, przez 10 lat, trafiać będzie z budżetu państwa 120 mln złotych. Dodatkowo pula ta będzie zasilona środkami z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych.

- Opracowaliśmy rozwiązania pod szyldem Polityka Nowej Szansy z myślą o przedsiębiorcach, którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Mowa tu o takich firmach, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes, także mają na to pomysł. Instrumenty Polityki Nowej Szansy uzupełniają znane już przedsiębiorcom narzędzia wsparcia z tarcz antykryzysowych. Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia – wyjaśnia Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.





- Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju. Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jako Agencja Rozwoju Przemysłu jesteśmy gotowi do podjęcia się nowego wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu – precyzuje Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

O wsparcie ubiegać będą się mogli przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ze wszystkich segmentów, poczynając od mikro, małych, średnich i kończąc na dużych firmach. Beneficjentami nowego programu wsparcia zostać mogą przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź w tacy, którzy są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo ci, którzy stanęli wobec groźby likwidacji.

Gdzie składać wnioski o wsparcie ?

Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wniosek o pomoc można złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem programu lub w Ministerstwie Rozwoju lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu zawierającego niezbędne elementy zawarte w Ustawie z dnia 16 lipca o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.