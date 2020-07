Planujesz przeszkolić pracowników? Sprawdź na co możesz dostać pieniądze

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Cel dotacji

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, czyli

usługi szkoleniowe

usługi doradcze

studia podyplomowe

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

planujące przeszkolić pracowników;

spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Tematy szkoleń dla budownictwa

Dekarz;

Betoniarz-zbrojarz;

Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych;

Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym;

Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling);

Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie;

Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW;

Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;

Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej;

Tematy szkoleń dla finansów