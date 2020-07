Zatrudniasz pracowników? Sprawdź ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku

Płaca minimalna - co zmieni się w 2021 roku

Wyższa płaca minimalna oznacza wyższe składki do ZUS. Stąd stanowisko przedsiębiorców zatrudniających pracowników, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostała bez zmian. Wysokość płacy minimalnej zmienia się co roku z dniem 1 stycznia. Uzgadniana jest w ramach Rady Dialogu Społecznego, gdzie swoje propozycje nowej kwoty przedstawia strona rządowa, związkowa i pracodawcy.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce





W 2021 r. proces ten nieco się wydłużył ze względu na pandemię koronawirusa. Rząd przedstawia swoją propozycję do 31 lipca, następnie Komisja Trójstronna ma 10 dni na uzgodnienie kwoty, która powinna zostać ogłoszona za pomocą obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polski do 15 września. W przeciwnym razie Rada Ministrów samodzielnie ustali kwotę najniższej krajowej nie niższą od przedstawionej wcześniej propozycji i wyda rozporządzenie do 15 września.

Stanowisko rządu i pracodawców

Aktualnie znana jest już propozycja rządu - 2800 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie więc o 7,7% w stosunku do 2020 r. Obecnie płaca minimalna wynosi bowiem 2600 zł brutto. Przewidywany wzrost najniższej krajowej jest niższy niż w zeszłym roku, kiedy to z 2019 r. na 2020 r. nastąpiła podwyżka o 350 zł. Teraz będzie to 200 zł.

Aktualna wysokość minimalnej płacy >>> WSKAŹNIK

Płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Dla porównania propozycja pracodawców to 2600 zł brutto czyli utrzymanie minimalnej płacy na aktualnym poziomie. Natomiast strona związkowa sugeruje minimalne wynagrodzenie w kwocie 3100 zł brutto. Zwykle jednak ostateczna wysokość najniższej krajowej to wynik propozycji rządowej. Najprawdopodobniej będzie to więc 2800 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r. - kwota netto

Najniższą krajową można obliczyć za pomocą kalkulatora brutto-netto. Należy wpisać kwotę 2800 zł (brutto). Następnie w zależności od konkretnego przypadku wybrać lub nie jedną z opcji:

nie uwzględniaj kwoty wolnej i kosztów

nie obliczaj składki ZUS.

W kroku trzecim podaje się rok (2021 będzie dostępny od stycznia) i w ostatnim punkcie uwzględnia się bądź nie ulgę PIT dla młodych czyli dla osób do 26. roku życia, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT.

Najniższe wynagrodzenie netto w 2020 r. wynosi 1920,62 zł. W 2021 r., zgodnie z obliczeniami, osoba zatrudniona na pełny etat otrzyma do ręki już ponad 2000 zł. Najniższa krajowa netto wyniesie 2061,67 zł, a więc wzrośnie o 141,05 zł.