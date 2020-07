Milion za obiecującego PowerPointa? Czyli jak pozyskać pieniądze od funduszu VC

Pozyskanie miliona złotych od funduszu VC, przez dwóch studentów bez żadnego zaplecza, jedynie na podstawie krótkiej prezentacji? W teorii jest to możliwe, jednak statystycznie – niezwykle trudne. Jeśli poważnie myślimy o pozyskaniu inwestora, warto zacząć od stworzenia solidnego pitch decka i dowiedzenia się, komu go przedstawić. Wydaje się, że o tworzeniu profesjonalnych pitch decków dla inwestorów napisano już w Internecie wszystko i to wielokrotnie. W skrzynkach mailowych funduszy VC codziennie jednak pojawiają się dziesiątki niezłych pomysłów, które trafią niemal wprost do kosza. Analitycy inwestycyjni mają ograniczony czas na wstępną analizę potencjału inwestycji. Zazwyczaj także pozostają nieczuli na paletę barw prezentacji, w której brakuje kluczowych informacji. Koniecznością jest więc zapoznanie się z dostępnymi w sieci poradnikami i stworzenie profesjonalnego, ale niezbyt obszernego dokumentu, który odpowie na najważniejsze pytania dotyczące projektu.

Finansowanie VC

Zaniedbaniem, które może zdyskwalifikować pomysł jest zupełne pominięcie kwestii finansowych. W pitch deckach, które otrzymujemy często brakuje, choć skrótowego wyjaśnienia, jak firma planuje zarabiać na swoim pomyśle. Trzeba pamiętać, że celem inwestora jest osiągnięcie zysku, dzięki zwiększeniu wartości spółki, a firma musi umieć wskazać, jak planuje to osiągnąć.

Złudne poczucie bezkonkurencyjności

Miarą profesjonalnego decka jest zamieszczenie wstępnej analizy konkurencji dla proponowanego projektu. Nawet najbardziej innowacyjne pomysły rynkowe niemal zawsze posiadają alternatywne rozwiązanie na rodzimym lub zagranicznych rynkach. Jeśli go nie widzimy, prawdopodobnie nie zapuściliśmy się w poszukiwaniach dalej niż na drugą stronę wyszukiwarki Google.

Z kim rozmawiać

Niemniej ważne niż przygotowanie się do rozmów jest znalezienie właściwego funduszu, z którym je przeprowadzimy. Pierwsze kroki prowadzą na stronę internetową inwestorów. Większość funduszy zamieszcza tam informacje o prowadzonej polityce inwestycyjnej, wskazując preferowane sektory (np. fintech, IoT, martech) oraz etap na jakim oferują środki (np. seed, late stage). Dzięki cierpliwości w poszukiwaniach i analizie portfolio często jesteśmy w stanie zweryfikować także, czy fundusz wchodzi w koinwestycje przy wymagających dużych nakładów finansowych projektach czy chce pozostać jedynym inwestorem.



Milion złotych we wczesnej fazie

Fundusze działają w oparciu o rundy inwestycyjne. W polskich realiach w pierwszej fazie inwestują najczęściej do miliona złotych w konkretny projekt. Środki te przeznaczane są zazwyczaj na przeprowadzenie koniecznych analiz oraz wytworzenie produktu/usługi.