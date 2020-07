15 mln złotych dla firm, które zdecydują się wrócić na rynek

"Nowy start” to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiony w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który wpisuje się w rządową „Politykę Nowej Szansy”. Przedsiębiorcy, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu zdecydowali się ponownie wejść na rynek, po zgłoszeniu się do programu otrzymają pomoc w poznaniu przyczyn porażki – aby uniknąć kolejnej – i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy. Wsparcie może także pomóc w dostosowaniu działalności i pracowników do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji.

Kto może liczyć na wsparcie?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej i ponownie ją podjęli w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Projekt jest zaadresowany do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki prawa handlowego.

Formy naboru

Nabór jest prowadzony do 4 projektów przez operatorów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze.

Pierwszy z ich, „Akademia pozytywnej zmiany”, ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą. Projekt zakłada objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców. Nabór do „Akademii pozytywnej zmiany” kończy się 30 czerwca 2021 r.

Celem projektu „Profesjonalny start” jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2021 r.

Grupą docelową projektu „Nowy start – nowe perspektywy” jest 400 pracowników (z czego 140 to kobiety) z sektora MŚP, którzy ponownie podjęli działalność gospodarczą. Do 30 czerwca 2022 r., dzięki zindywidualizowanemu wsparciu, jego uczestnicy będą podnosić zdolności adaptacyjne i wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Podobnie jak „Akademia pozytywnej zmiany” także „Profesjonalny start” jest adresowany do przedsiębiorców z całej Polski.

Wsparcie w projekcie „Ster na cel” mogą natomiast walczyć mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy posiadają siedzibę na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego lub łódzkiego. Uczestnicy projektu dokonają analizy przyczyn poniesionych wcześniej niepowodzeń biznesowych i wyciągną z nich wnioski. Będą też mieli okazję uzupełnić braki w kompetencjach i umiejętnościach potrzebnych przedsiębiorcom. Projekt jest realizowany do 31 grudnia 2022 r.

