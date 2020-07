Prowadzisz firmę i zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Sprawdź warunki refundacji składek PFRON

Jakie warunki powinien spełnić przedsiębiorca, żeby refundacja składek PFRON była należna? W jakiej wysokości przysługuje refundacja? Jakie kwoty można w rzeczywistości oszczędzić?

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację składek emerytalnych oraz rentowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako PFRON). Analogiczne uprawnienie przysługuje również pracodawcy, który zatrudnia w swoim zakładzie pracy osoby niepełnosprawne. Wnioskujący może liczyć na zwrot składek w wysokości od 30% do nawet 100% wartości składek.

Warunki uzyskania refundacji

Podstawowym warunkiem uzasadniającym złożenie wniosku o refundację składek jest posiadanie przez przedsiębiorcę stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Drugą przesłanką umożliwiającą skorzystanie z przedmiotowego uprawnienia jest konieczność regulowania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości i w odpowiednim terminie. W tym zakresie ustawodawca przewiduje pewne złagodzenie, przyjmując, iż możliwe jest uchybienie w terminie płatności składek, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 14 dni.

Trzecim warunkiem jest natomiast konieczność uregulowania wszelkich należności wobec PEFRON.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca przewiduje, iż osoba ubiegająca się o refundację składek nie może posiadać zaległości wyższych niż 100 zł. W tym miejscu warto wskazać, iż w przypadku gdy osoba składająca wniosek posiada zaległości, które przekroczyły przedmiotowy próg 100 zł, prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję w przedmiocie wstrzymania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Należy pamiętać, że taką decyzję uznaje się za wykonalną już z dniem jej wydania, a wstrzymanie refundacji następuje do momentu, aż wnioskodawca nie ureguluje obciążających go zaległości. Trzeba jednak mieć na względzie, iż brak spłaty zadłużenia może doprowadzić wnioskodawcę do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji, bowiem w sytuacji gdy nie ureguluje on swoich zobowiązań do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który przysługuje mu refundacja, prezes Zarządu Funduszu jest upoważniony do wydania decyzji w przedmiocie odmowy wypłaty refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość refundacji

Refundacja składek PFRON w wysokości 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które przysługuje wnioskodawcy posiadającemu lekki stopień niepełnosprawności.

Refundacja składek PFRON w wysokości 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do której upoważniony jest wnioskodawca posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Refundacja 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniem stwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności.

Kto może otrzymać refundację składek?

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcy, który:

prowadzi zakład pracy chronionej;

zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;

nie posiada zaległości wobec PFRON przekraczających kwotę 100 zł;

nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w kryteriach określonych przepisami prawa unijnego w zakresie udzielania pomocy publicznej;

nie jest objęty obowiązkiem zwrotu pomocy, wynikającym z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

