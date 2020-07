Stabilizacja na rynku pracy. Pracodawcy zatrudniają i tworzą nowe miejsca pracy

Czerwcowy odczyt stopy bezrobocia urósł w porównaniu do maja o 0,1 pkt proc. i wyniósł 6,1 proc. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei liczba bezrobotnych wzrosła o 15,4 tys. i wynosi teraz 1 mln 27,1 tys. osób.

Zdaniem Marleny Maląg, minister MRPiPS warto jednak zauważyć, że po wybuchu epidemii koronawirusa, chociaż od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia nieco rośnie, to najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została właśnie w kwietniu. W maju i czerwcu z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu słabło.

Widać też zmiany dotyczące wolnych miejsc pracy. Pracodawcy zgłosili w czerwcu do urzędów 91 tys. wakatów. To o 15,4 tys., czyli o 20,4 proc., więcej niż w maju. Wzrost liczby ofert miał miejsce w 14 województwach (poza wielkopolskim i lubelskim) i wynosił od 4,1 proc. w województwie mazowieckim do 74,6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.

