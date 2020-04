Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Świadczenie postojowe w czasie koronawirusa – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Świadczenie postojowe w czasie koronawirusa – komu przysługuje i na jakich warunkach?

Świadczenie postojowe (specjalny zasiłek postojowy) to jedno z rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Świadczenie to zostało wprowadzone w celu złagodzenia skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa. Jego maksymalna wysokość to 2080 zł. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tej pomocy?