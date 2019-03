Pakiet Przyjazne Prawo - kilkadziesiąt ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Przygotowany przez MPiT Pakiet w tym tygodniu trafi do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) to ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu. Ma on charakter przekrojowy, gdyż dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze.

Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 probiznesowych zmian. Wraz z poprzednimi naszymi pakietami w sumie mówimy więc o setkach ułatwień i oszczędności dla polskich przedsiębiorców w ciągu ponad trzech lat naszych rządów. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm, a, co za tym idzie, lepsza pozycja konkurencyjna naszego kraju. A także wyeliminowanie przypadków niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności polskiego prawa – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Szefowa MPiT zwraca uwagę na to, że Pakiet jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw z tej kadencji: - Nasza najnowsza propozycja jest komplementarna wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, które wprowadziliśmy od początku tej kadencji. Wspólnym celem tych inicjatyw jest ułatwianie życia biznesowi, szczególnie mniejszym firmom. Chcemy, by polskie przedsiębiorstwa się rozwijały i mogły coraz śmielej konkurować, również na arenie międzynarodowej.

Pakiet eliminuje z naszego systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające realiom społeczno-gospodarczym, zidentyfikowane m.in. w wyniku przeglądu obowiązującego prawa, dokonanego przez poszczególne resorty według jednolitych kryteriów.

Pakiet Przyjazne Prawo to rozwiązanie przekrojowe - zawiera 72 propozycje punktowych zmian w 74 ustawach z kilku dziedzin prawa. To kolejna z całego szeregu inicjatyw ograniczających obciążenia biurokratyczne. Biurokracja jest kosztowna i zabiera czas, a dodatkowo ogranicza wydajność i innowacyjność w biznesie – wskazuje wiceminister Marek Niedużak.

Wyszliśmy z tą inicjatywą, ponieważ w kwestii poprawy otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw – jak pokazują badania – wciąż jeszcze mamy sporo do zrobienia. Obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne pozostają głównymi barierami rozwoju mikro i małych firm, zaraz po wysokości podatków i kosztach pracy. Sukcesywnie zmieniamy polskie prawo tak, by nasze firmy miały coraz lepsze warunki do rozwoju – argumentuje Marek Niedużak.

Kluczowe rozwiązania PPP

Pakiet Przyjazne Prawo to reakcja na ciągle jeszcze obowiązujące w naszym prawie nieuzasadnione ograniczenia czy brak elastyczności. Przykładowo wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie to odpowiedź na obecnie przyjętą praktykę, w której tylko część importerów może korzystać z ogólnych zasad rozliczenia VAT. Zaś propozycja wprowadzenia prawa do błędu zrodziła się z poczucia, że obecne przepisy, zakładające karanie poczatkującego przedsiębiorcy za drobne przewinienia wynikające z niewiedzy, są zbyt restrykcyjne.

Wśród najważniejszych propozycji Pakietu jest m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Propozycja ta polega na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).

Obecnie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO, czyli ok. 4 tys. importerów, głównie dużych firm. Na proponowanej zmianie może skorzystać nawet ok. 47 tys. importerów. Poprawi ona ich płynność finansową, zmniejszy ponoszone koszty transportowe, a w rezultacie zwiększy wolumen i wartość importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe.

Odroczoną płatność VAT oferują m.in. Niemcy, Holandia i Litwa.

Kolejna istotna zmiana, przewidziana w Pakiecie, to prawo do popełnienia błędu. Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek.

Prawo do błędu będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia).

Istotą propozycji jest to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.

MPiT przewiduje dwa ograniczenia: popełnianie naruszeń po raz kolejny oraz przypadki rażącego naruszenia prawa (ciężar wykazywany przez odpowiedni organ).

Podobne rozwiązania funkcjonują we Francji i na Litwie. Szacuje się, że propozycja może dotyczyć ok. 300 tys. przedsiębiorców.

Dzięki następnemu przywilejowi z Pakietu, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Przykładowo, mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

Propozycja będzie dotyczyć ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Inne istotne ułatwienie, przewidziane w Pakiecie, polega na rozszerzeniu definicji rzemieślnika.

Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni).

Należy podkreślić, że firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Poprzez udział w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości.

Jest to oferta dla ponad 211 tys. rzemieślników z dyplomem mistrza lub świadectwem czeladnika. Podobne rozwiązania funkcjonują w Belgii i Austrii.

Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. informacje o tytule mistrza cukiernictwa. Umożliwi to prezentację przez przedsiębiorców kompetencji, które zostały potwierdzone przez izby rzemieślnicze.

Inne wybrane rozwiązania

• Kolejne ułatwienia w sukcesji firm, uzupełniające rozwiązania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej o zmiany dotyczące innych przypadków sukcesji.

• Rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców już pracujących w naszym kraju. Cel to zatrzymanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników, których nasza gospodarka potrzebuje.

• Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON. Wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała stopniowo dla przedsiębiorców zatrudniających od 25-27 pracowników.

• Zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego.

• Ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

• Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich - przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).