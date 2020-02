Jak wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy?

Z analizy ofert dla naszych klientów wiemy, że na ten moment wybór jest spory (wśród ok. 15 podmiotów). Tym, którzy są na etapie dokonywania wyboru podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Opłata roczna za prowadzenie rejestru

Stała opłata roczna to element pojawiający się w każdej ofercie. Zazwyczaj jest ona zmienna i zależy od ilości akcjonariuszy. Są też podmioty, które oferują podobną cenę tak w przypadku jednego akcjonariusza, jak w przypadku stu. W naszej ocenie opłata roczna to najistotniejsza składowa szczególnie dla spółek o małym stabilnym akcjonariacie, w których „nic się nie dzieje”. Warto więc poświęcić nieco więcej czasu na poznanie większej ilości ofert, bo można w ten sposób zaoszczędzić nawet około trzech tysięcy rocznie w przypadku spółek jednoosobowych. W przypadku spółek większych oszczędności na opłacie rocznej mogą być jeszcze większe – tu jednak istotne okażą się dodatkowe opcje, które oferują podmioty rejestrowe. Niektóre podmioty dodają także opłatę wstępną za prowadzenie rejestru.

Opłaty za transakcje i zmiany w rejestrze

To także coś, na co warto zwrócić uwagę, szczególnie w większych spółkach. Okazuje się, że prawie wszystkie podmioty będą pobierać tego typu opłaty. Jak na razie jeden podmiot rejestrowy zaproponował ciekawą opcję „wszystko w cenie”, w pozostałych każda transakcja będzie się wiązała z kosztami. Zasadniczo podmioty ustalają albo opłatę stałą, albo procentową z opłatą minimalną. Przy większych transakcjach ceny te są często – zgodnie z ofertą - uzgadniane indywidualnie. W zależności od domu maklerskiego/banku opłaty te są ponoszone albo przez Akcjonariuszy albo przez Spółkę. Choć może się wydawać, że są to zdarzenia rzadkie, to jednak można się spodziewać, że przynajmniej część akcjonariuszy w wyniku konieczności ujawnienia ich danych w rejestrze będzie chciało dokonywać tego typu transakcji.

W spółce CDE S.A. powstałej z przekształcenia spółki Skarbu Państwa jest duża ilość akcji pracowniczych – również w pakietach po kilkaset zł. W tym wypadku opłata za transakcje może być uciążliwa i wynosić niewiele mniej niż wartość samych akcji. Stosunkowo często dojdzie do konieczności aktualizacji wpisów z uwagi na dziedziczenie akcji. W tym wypadku trzeba przyjrzeć się opłacie za transakcje.

Opłata za wypłatę dywidendy

Spółki, które nie uregulują tej kwestii odmiennie i będą wypłacały dywidendy za pomocą podmiotu rejestrowego też powinny zwrócić uwagę, iż również wiąże się to zazwyczaj z poniesieniem opłaty. W większości przypadków zależy ona od ilości akcjonariuszy, lecz często przewidziana jest kwota maksymalna.