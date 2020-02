Elektroniczny KRS jednak od 1 marca 2021 r.

Rok 2020 miał być rewolucyjnym pod względem wchodzących zmian w prawie gospodarczym.

Z początkiem stycznia wszedł obowiązek prowadzenia stron internetowych dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Spółki te powinny stworzyć bądź zaktualizować swoje strony internetowe. Na domenie spółki należy publikować te ogłoszenia, które zostały wprowadzone do statutów spółek albo są prawnie wymagane, np. informacje o wpisach

i wykreśleniach z KRS.

Rok 2020 to także ostateczny termin na zgłoszenia UBO do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS przed 13.10.2019r., zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego należy dokonać do 13 kwietnia 2020 r. Natomiast w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS po 13.10.2019 r. zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż 7 dni od dnia wpisu do KRS.

1 marca 2020 r. miał być natomiast początkiem Prostej Spółki Akcyjnej oraz elektronicznego KRSu, na który wiele osób czekało. Miał, ponieważ ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunięto ten termin o rok. Elektroniczny KRS ma funkcjonować od 1 marca 2021 r.

Od tej daty wszelkie wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie można wysyłać tylko w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny ma nie tylko służyć prowadzeniu rejestru KRS, gdzie umożliwione będzie zawiązywanie i wprowadzanie zmian w spółkach prawa handlowego, ale także udzielaniu informacji z rejestru

i udostępnianiu akt rejestrowych.

Tym samym przez najbliższy rok wnioski o wpis do KRS oraz wykreślenie będą w dalszym ciągu składane w tradycyjnej formie papierowej. Trudno powiedzieć dlaczego data rozpoczęcia elektronicznego KRSu została przesunięta. Można się jedynie domyślać, że przyczyną przesunięcia w czasie był brak gotowości systemu, problemy techniczne z nim związane.

Elektroniczny KRS ma ułatwić przedsiębiorcom załatwianie spraw rejestrowych. W założeniach składanie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma być prostsze niż wypełnienie papierowych formularzy. System ma zawierać podpowiedzi, tj. możliwość wyboru opcji z listy, a co bardzo istotne, ma nie pozwolić na pozostawienie pustych pól, których wypełnienie jest obowiązkowe. Takie rozwiązanie w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia ilości błędnych wniosków, które później przedsiębiorcy musieli uzupełniać.

Jeśli do wniosków będą musiały zostać dołączone dokumenty w formie papierowej, np. wydruki z zagranicznych rejestrów spółek, będzie można je dostarczyć do sądu po wysłaniu wniosku elektronicznego. W kwestii aktów notarialnych powstać ma Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Po sporządzeniu aktu notarialnego, który podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz umieści jego elektroniczny wypis w Repozytorium. We wniosku składanym do sądu podawać będzie się jedynie numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Repozytorium, a system sam połączy wniosek

z aktem notarialnym.

Dodatkowo w elektronicznym KRS będzie możliwość sprawdzenia statusu sprawy.

Do korzystania z systemu teleinformatycznego przez przedsiębiorcę potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanych ePUAP bądź skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Informatyzacja rejestru KRS zapowiada się bardzo interesująco, jednak by system spełniał swój podstawowy cel, czyli uproszczenie postępowania rejestrowego, musi być stabilny, a to ocenić będzie można za rok.

Autor: Agata Piłat