Debata: Motywacja i pozytywne myślenie
REKLAMA
REKLAMA
Po co nam kolejna debata na temat motywacji i pozytywnego myślenia? Żeby teorię zastąpić wreszcie procedurą! Debatę poprowadzi Paweł Dudziak.
Zainspirowani książką Gabriele Oettingen „Pozytywne myślenie na nowo”, spróbujemy odnaleźć kamień filozoficzny, a przynajmniej uchylić drzwi do komnaty tajemnic:
REKLAMA
REKLAMA
- Jak osiągać ambitne cele nie tylko na papierze?
- Jak uczynić z motywacji rutynę przynoszącą konkretne efekty biznesowe?
- Jak budować zmotywowane zespoły i organizacje?
- Jak uczyć innych pozytywnego myślenia zamiast motywować ich do działania?
Debata: Motywacja i pozytywne myślenie [Termin]
3.10.2025 r.
Godzina 09.30
Zapraszamy do aktywnego udziału w debacie!
REKLAMA
REKLAMA