ZUS: ponad 36 tysięcy śląskich firm ma długi

Dług w ZUS

Informację o zadłużeniu dostaną tylko te firmy, które mają zadłużenie w ZUS. W całej Polsce dotyczy to prawie 400 tys. płatników. Na Dolnym Śląsku zadłużonych w ZUS jest 36 758 przedsiębiorstw. W tym 6 088 firm zarejestrowanych na terenie legnickiego ZUS, 8 608 firm z terenu wałbrzyskiego oraz 22 062 z terenu wrocławskiego ZUS. Informacja jest wysyłana po to żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że na ich koncie jest zadłużenie i skorzystali z pomocy ZUS przy spłacie długu np. rozkładając go na raty.

Informacja została przygotowana według stanu na 31 października i są w niej podane należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce „Firmy”. Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości, co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w Panelu płatnika, w zakładce „Salda bieżące”.





- Jeżeli ktoś ma niewielkie zadłużenie wtedy może je spłacić wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów można wystąpić z wnioskiem o raty – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W tym celu wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów - zapewnia rzeczniczka.

Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Firmy”. Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty, podpisanie umowy i realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Formy wsparcia dla firm

W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy oraz firmy mogą liczyć na różne formy wsparcia. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci otrzymywali właściwą pomoc. Dlatego przypominamy, że oprócz zwolnienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą skorzystać także z innych możliwości.

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.