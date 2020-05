Przekazanie 1% PIT na cele charytatywne za 2019 rok

Dzięki oświadczeniu PIT-OP podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Osoby, które chcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego zaznaczają to w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Jeżeli nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1% w zeznaniu za rok ubiegły (np. konkretny podopieczny fundacji)?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Co jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT:

podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z rozliczenia za rok 2018, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2019 rok ( np. PIT-11, który podatnik otrzymał od pracodawcy) oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za rok 2018 r.

lub używając profilu zaufanego (PZ). Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2019 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Co z 1% na OPP osób, które rok wcześniej przekazały 1% na organizację, która przestała istnieć/straciła status OPP?

Jeżeli OPP nie ma już w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego, to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. W tym wypadku podatnik może wpisać nr KRS innej OPP albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji.

Co w sytuacji jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcesz przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1% podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP..

Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.

W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani – w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT – występuje jako podatnik.

Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chciałby przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT:

podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z rozliczenia za rok 2018 i kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2019 (np. z PIT-11, który podatnik otrzymał od pracodawcy) oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r.

lub używając profilu zaufanego (PZ). Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2019 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Co z emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą).

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia.

Czy w usłudze Twój e-PIT nastąpiła jakaś zmiana związana z 1%, czy wszystko jest jak w ubiegłym roku? (chodzi o mechanizm wskazywania OPP)

Mechanizm wskazywania OPP w usłudze Twój e-PIT generalnie nie zmienił się. Jedyną zmianą jest podpowiadanie danych dla przekazania OPP także w sytuacji, gdy w udostępnionym e-PIT podatnik nie mógł przekazać 1%, a w wyniku modyfikacji e-PIT podatnik zyskał możliwość jej wskazania.

Wszystkie informacje w tym zakresie można znaleźć w zakładce Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT, w tym materiały do pobrania oraz sekcję pytań i odpowiedzi.

Jeśli złożę PIT-OP po 30 kwietnia, to czy przekażę 1% wybranej OPP?

Tak. Jeśli złożysz PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r., lub korektę tego zeznania do 30 czerwca 2020 r., będziesz mógł przekazać 1% wybranej OPP. W tym przypadku będą obowiązywać ogólne regulacje dot. zasad przekazywania 1% na rzecz OPP (zawarte w art. 45c ustawy PIT).

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku, jeśli ma kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty „0” i nie ma profilu zaufanego (PZ)? Nie ma również możliwości jego założenia. Czy może to zrobić przez e-Deklaracje lub papierowo? W jaki sposób powinien podpisać się w e-Deklaracjach?

Jeśli podatnik nie ma możliwości założenia PZ albo kwoty przychodów albo kwota nadpłaty/do zapłaty uniemożliwiają mu zalogowanie do usługi Twój e-PIT, to może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje, podpisując kwotą przychodu z zeznania za rok 2018 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

Czy jeśli emeryta/rencistę rozlicza organ rentowy i w ubiegłym roku przekazywał 1%, to czy ZUS może przepisać OPP do rozliczenia?

Podatnik może przekazać 1% podatku, wskazując wybraną OPP w swojej deklaracji PIT. Emeryt lub rencista, którego rozlicza organ rentowy i tej informacji w deklaracji nie uwzględnia, może to zrobić za pomocą oświadczenia PIT-OP.

Skoro w PIT-37/PIT-36 emeryta znajdzie się OPP wskazana przez niego w ubiegłym roku to czy to oznacza, że jeśli emeryt niczego w tym roku nie zrobi (nie będzie korzystał z ulg, nie będzie zaglądał do swoich PIT-ów i ich potwierdzał), to do tej OPP z ubiegłego roku automatycznie trafi jego 1%?

Jeśli za rok 2019 w usłudze Twój e-PIT wygenerowane zostało zeznanie PIT-37 albo PIT-36 i nie zostanie ono zaakceptowane albo odrzucone, czy też podatnik sam nie złoży zeznania podatkowego, to będzie ono automatycznie zaakceptowane z upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to emeryta, rencisty, który nie został rozliczony przez organ rentowy, tzn. otrzymał od organu rentowego PIT-11A albo kilka PIT-40A lub uzyskał dodatkowe dochody (np. z pracy wykazane w PIT-11) – wtedy musi złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji do udostępnionego PIT zostanie przepisana OPP z rozliczenia za rok poprzedni (albo z PIT-OP za rok poprzedni).