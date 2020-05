Ponowne ubezpieczenie chorobowe po urlopie macierzyńskim przy prowadzeniu własnej działalności.

Chorobowe po macierzyńskim. O czym musi pamiętać przedsiębiorcza mama?

Mamy, które prowadzą własną działalność - po urlopie macierzyńskim często zapominają o ponownym „ubezpieczeniu” się na wypadek choroby. Tymczasem do tego, dobrowolnego ubezpieczenia nie wraca się „z automatu”. Każda przedsiębiorcza mama musi ponownie zadeklarować w ZUS, że chce płacić składkę na ubezpieczanie chorobowe.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

reklama reklama



Zgłoszenie do ubezpieczeń

- Po skończeniu zasiłku macierzyńskiego mama prowadząca firmę, jeśli chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego i mieć prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, musi zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej pozarolniczej działalności, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - przypomina Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.

Na urlopie macierzyńskim odprowadzają tylko składkę zdrowotną

- Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przestają podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, a podlegają z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego kobiety prowadzące działalność gospodarczą, odprowadzają tylko składkę zdrowotną, a składka emerytalna i rentowa opłacana jest z budżetu Państwa - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Uwaga wyjątek: Jeśli kobieta pobiera zasiłek macierzyński, który miesięcznie nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego – obecnie 1000 zł, nie opłaca z działalności składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże nie jest zwolniona ze złożenia w ZUS deklaracji rozliczeniowej.

ZUS ZWUA i ZZA

Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, musi dokonać wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA. Musi jednak pamiętać o tym, że po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego trzeba znowu zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. W tym celu powinna złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba prowadząca działalność na druku ZUS ZUA. Zgłoszenie musi być złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.