Silna marka kobiety w biznesie

Marka osobista to nie imię i nazwisko, to nie logo, a personal branding to nie autopromocja. Tak często przytaczana definicja Jeffa Bezosa („Marka osobista jest tym, co ludzie mówią o tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju”) jest krótka, wygodna, idzie za nią autorytet twórcy, ale jest też niekompletna. Zwraca uwagę na jeden z fundamentów (wizerunek, postrzeganie osoby przez innych), gdy tymczasem „tworzenie osobistej marki polega na odsłonięciu swojej prawdziwej, wyjątkowej twarzy i zaprezentowaniu jej światu” (Dan Schawbel) – na pracy z samym sobą, z własnym potencjałem, odkrywaniu własnej wyjątkowości, a następnie autentycznym komunikowaniu i prezentowaniu swojej wartości.

Autentyczność

Jest wielka różnica pomiędzy kreowaniem wizerunku, gdy działamy w opozycji do naszych wartości, a budowaniem marki osobistej. Personal branding to kilkuetapowy proces (ale i narzędzie do osiągania wyznaczonych celów), którego podstawą jest autentyczność. By z odwagą komunikować światu swoją prawdziwą twarz, najpierw trzeba ją poznać, zrozumieć i zaakceptować. Zaakceptować nie tylko to, co w nas dobre, ale to, co czyni nas słabym i wrażliwym, a przede wszystkim – zaakceptować ryzyko i wszystkie konsekwencje aktywności, w tym porażki. Żywym potwierdzeniem własnych teorii jest dr Brené Brown, która opowiada o krytyce i emocjach, jakich doświadczyła po wystąpieniu w ramach konferencji TEDx. Marka budowana w sposób autentyczny jest silna i prawdopodobieństwo, że runie z dnia na dzień – zmniejsza się.

Wartości

Prof. Jacek Santorski wypowiedział kiedyś słowa: „Znajdź swoje zasady, żebyś wiedział, od czego odchodzisz”. Jeśli budowanie marki osobistej to proces autentyczny, w którym –podążając za definicją – postępujemy w zgodzie z samym sobą, to jest niezwykle ważne, by odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co to oznacza dla mnie?”. Określenie czy też odkrycie kluczowych wartości pomoże w podejmowaniu decyzji o dalszych krokach w karierze i życiu w ogóle. Wartości są drogowskazem.

Likability conundrum

Zdarza się, że sukces w biznesie osiągają nie ci, którzy są kompetentni, a ci, którzy są lubiani. Eksponowanie wiedzy i kompetencji często idzie w parze z postrzeganiem jako osoba niedostępna, zarozumiała. Myślimy, że wciąż powinniśmy udowadniać sobie i innym naszą wartość i potencjał, być najlepszą wersją siebie, co według Billa Burnetta, autora książki „Designing your life”, jest ograniczającym przekonaniem. Perfekcjonizm może ci sprzyjać na początkowych etapach kariery, ale w dłuższej perspektywie będzie sabotował twoje działania – może sprawić, że będziesz obawiał się podejmowania ryzykownych decyzji (co jest kluczową kompetencją lidera), może również powodować stres i brak zaufania w stosunku do innych (S. Helgesen, M. Goldsmith „How women rise”).