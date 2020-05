Czy do limitu osób uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS należy zaliczać osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim

PYTANIE

Czy do limitu 9 osób uprawniającego do skorzystania z pełnego umorzenia składek ZUS należy zaliczać osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim?

ODPOWIEDŹ

W przypadku wskazanym w pytaniu do limitu 9 osób wlicza się również pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. Po nowelizacji Tarczy do limitu ubezpieczonych nie wlicza się tyko pracowników młodocianych. Nieistotny jest również wymiar czasu pracy, np. pracownik zatrudniony na 1/4 etatu jest liczony jako jeden ubezpieczony.

Żeby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy mieć zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Nie ma przy tym znaczenia z jakiego tytułu osoby te zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, tj. czy są to np. pracownicy czy zleceniobiorcy. Ważny jest fakt zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, tj. ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i chorobowego (w przypadku zleceniobiorcy chorobowe jest np. dobrowolne). Tym samym nie brane są pod uwagę również osoby zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 374)

Emilia Derucka