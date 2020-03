Pakiet Przyjazne Prawo 2020: Rozszerzenie definicji rzemieślnika [PODCAST]

Do tej pory rzemiosłem było wykonywanie działalności gospodarczej jedynie przez osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub wspólników spółki cywilnej osób fizycznych. Oznaczało to, że osoby, które chciały podjąć działalność w oparciu o dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika musiały to zrobić w formie podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Mogły więc to być jedynie osoby fizyczne. W przypadku zaś wspólnego z innym przedsiębiorcą rzemieślnikiem wykonywania działalności gospodarczej musiały zawrzeć umowę spółki cywilnej.

Ponadto dotychczasowa definicja uzależniała formę prawno-organizacyjną od wielkości firmy. Wskazywała, że rzemiosło może być wykonywane przez średniego przedsiębiorcę, który z uwagi na rozmiar i charakter produkcji, jej organizację i ciągłość, wybiera jako formę wykonywania działalności gospodarczej spółkę prawa handlowego.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych nazywana Pakietem Przyjazne Prawo rozszerzyła wskazaną definicję rzemieślnika i umożliwiła przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG formy prowadzenia działalności gospodarczej.