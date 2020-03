Elektroniczny KRS od 1 marca 2021 r. [PODCAST]

Warto podkreślić, że elektronizacja KRSu będzie oznaczała, że w ogóle nie będzie już możliwe składanie wniosków w formie papierowej. Wnioski takie, jeśli zostaną złożone, nie będą rozpoznawane. Co ważne, system elektroniczny dotyczyć będzie wszystkich wniosków składanych w postępowaniu rejestrowym przez spółki prawa handlowego ujawniane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc zarówno wniosków o rejestrację, wykreślenie, jak i wszelkich zmian w rejestrze. Składanie wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego ma być prostsze niż w dotychczasowej formie papierowej i przyspieszyć proces rejestracji.

Elektronizacja KRS to ostatnie zmiany, które pozostały do wprowadzenia jeśli chodzi o nowelizację przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Od 2018 r. przedsiębiorcy mają już obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Składane są one do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Wejście omówionych w podcaście przepisów od 1 marca 2021 r. ma doprowadzić do pełnej informatyzacji a tym samym jeszcze bardziej ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyczyna dłuższego niż pierwotnie zakładano oczekiwania na elektronizację KRS-u nie została oficjalnie podana. Można przypuszczać, że chodzi głównie o względy techniczne i kwestię przygotowania odpowiedniego systemu informatycznego, który pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z rejestracją.

To zresztą nie jedyna zmiana terminu wejścia w życie zapowiadanych ułatwień dla przedsiębiorców. Na przyszły rok przesunięto również między innymi możliwość zakładania nowego rodzaju spółki – Prostej Spółki Akcyjnej.

Pozostaje mieć nadzieję, że do planowanego momentu wejścia w życie, czyli 1 marca 2021 r. zmiany te zostaną odpowiednio dopracowane.