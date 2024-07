Tachografy do wymiany, ważna zmiana prawa. Kto musi, w jakim terminie, jaka kara

Nadchodzi rewolucja w branży transportowej. Od styczna 2025 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tachografów wynikające z Pakietu Mobilności. Pierwszy etap obowiązkowej wymiany urządzeń na inteligentne tachografy drugiej generacji (G2V2) kończy się już w grudniu 2024 roku.

Od początku przyszłego roku przewidziane są wysokie kary finansowe za jazdę ze starym tachografem, nawet 10 tys. zł dla firmy transportowej.

REKLAMA

Wymiana tachografów na inteligentne: dla kogo obowiązkowa

REKLAMA

Wymiana dotychczasowych urządzeń na inteligentne tachografy drugiej generacji G2V2 dotyczy pojazdów wykorzystywanych do przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.

Do 1 czerwca 2026 r. wszystkie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony wykorzystywane do transportów międzynarodowych również będą musiały posiadać inteligentne tachografy drugiej generacji. Inteligentne tachografy drugiej generacji (G2V2) pozwolą na bardziej precyzyjne rejestrowanie czasu pracy kierowcy, zapis załadunków i rozładunków oraz automatyczną rejestrację przekroczeń granic. Nowością jest również system lokalizacyjny z wbudowaną anteną DSRC czy możliwość łączenia się poprzez Bluetooth.

– Nadchodzące zmiany zobowiązują każdego przewoźnika do zmiany tachografów i skalibrowania ich na nowo. Pojazdy zarejestrowane przed 10 czerwca 2019 roku będą musiały mieć wymienione tachografy do końca tego roku, pozostałe do sierpnia 2025 roku – tłumaczy Wojciech Doliński, Kierownik Działu Pojazdów Używanych w Truck Care.

Wymiana tachografów: kosztowna i czasochłonna

– Im bliżej daty granicznej, tym popyt na wymianę tachografów będzie rósł, przez co wzrosną ceny usługi wymiany. Obecnie zainteresowanie jest umiarkowane, warto więc przystąpić do wymiany wcześniej, głównie ze względu na niskie koszty i krótkie kolejki. Warto też wziąć pod uwagę bardzo wysokie kary finansowe, które będą nakładane na firmy nie spełniające nowych regulacji. Będą sięgać nawet 10 tys. zł – mówi ekspert z Truck Care.

REKLAMA

Dlatego warto zdecydować się na taką usługę jak najwcześniej. Ponadto kupując teraz nowy lub używany pojazd warto zapewnić sobie zainstalowanie w nim tachografu spełniającego nowe wymogi. Jest to możliwe w niektórych firmach, na przykład właśnie w Truck Care.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Mamy świadomość, że jest to ogromne wyzwanie i spore koszty dla branży transportowej. Jako partnerzy naszych klientów w tych trudnych czasach pragniemy pomagać na tyle, na ile jest to możliwe. Dlatego już dziś klientom, którzy zdecydują się na zakup używanego pojazdu w Truck Care, przed jego odbiorem dokonamy wymiany tachografu na nowy i spełniający wszystkie wymogi. Klient nie będzie musiał się martwić o ponowne zatrzymanie pojazdu w przyszłym roku, znalezienie punktu, który dostarczy mu usługę wymiany, i nie będzie tracił na to cennego czasu oraz pieniędzy – wyjaśnia Wojciech Doliński.